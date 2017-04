সৌরভের স্বপ্নের আইপিএল একাদশে ঠাঁই হল না ধোনির

সংবাদ প্রতিদিন ডিজিটাল ডেস্ক: টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটের জন্য ধোনি আর উপযুক্ত নন৷ দিন কয়েক আগে এমন কথাই শোনা গিয়েছিল সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের মুখে৷ টিম ইন্ডিয়ার প্রাক্তন ক্যাপ্টেন এখন আদৌ টি-টোয়েন্টির সেরা খেলোয়াড় কিনা, সে ব্যাপারে সন্দেহ প্রকাশ করেছিলেন তিনি। এবার স্বপ্নের আইপিএল দল বেছে নিয়ে আরও একবার নিজের মন্তব্য স্পষ্ট করে দিলেন মহারাজ৷ কারণ মহারাজের পছন্দের আইপিএল একাদশে জায়গা হয়নি মাহির৷

আইপিএল শুরুর আগেই পুণে দলের নেতৃত্ব হারিয়েছেন ধোনি৷ তাঁর পরিবর্তে অজি অধিনায়ক স্টিভ স্মিথকে অধিনায়ক হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন ফ্র্যাঞ্চাইজির মালিক সঞ্জীব গোয়েঙ্কা৷ কিন্তু ফিনিশার ধোনি যে এখনও শেষ হয়ে যাননি, তার প্রমাণ মিলেছিল সানরাইজার্স হায়দরাবাদের বিরুদ্ধে ম্যাচে৷ সেই চেনা ছন্দে খেলে দলকে একা হাতে জিতিয়ে দিয়েছিলেন তিনি৷ কিন্তু তা সত্ত্বেও কেন সৌরভের প্রথম একাদশে স্থান হল না তাঁর? আসলে ভাল পারফরম্যান্সের পাশাপাশি টি-টোয়েন্টিতে মগজাস্ত্রকেও বেশ গুরুত্ব দিচ্ছেন দাদা৷ আর তাই চলতি টুর্নামেন্টের নিরিখে ধোনিকে টপকে গিয়েছেন গৌতম গম্ভীর, স্মিথরা৷ চেন্নাই সুপার কিংসকে দুবার চ্যাম্পিয়ন করেছেন ঠিকই, কিন্তু সেসব তো অতীত৷ বর্তমান সময়ে দাঁড়িয়ে সৌরভ কোনওভাবেই ধোনিকে তরুণ ক্রিকেটারদের মধ্যে রাখতে পারছেন না৷

After much thought and some hard decisions this is my #IPLFantasy dream team.Which players are a part of your team?#VIVOIPL @SGanguly99 pic.twitter.com/8fHVWs0kCR

— IPL Fantasy League (@IPLFantasy) April 24, 2017