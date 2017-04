মার্কিন নিউক্লিয়ার সাবমেরিন ডুবিয়ে দেওয়ার হুমকি কিম জং উনের

সংবাদ প্রতিদিন ডিজিটাল ডেস্ক: ফের মার্কিন রণতরী ডুবিয়ে দেওয়ার হুমকি দিলেন উত্তর কোরিয়ার সর্বাধিনায়ক কিম জিং উন। তাঁর হুঁশিয়ারি, উত্তর কোরিয়ার জলসীমায় কোনও মার্কিন নিউক্লিয়ার সাবমেরিন প্রবেশ করলেই ধ্বংস করে দেওয়া হবে।

উত্তর কোরিয়ার সরকারি ওয়েবসাইটে প্রকাশিত খবর অনুযায়ী কিম হুমকি দিয়েছেন, “যে মুহূর্তে ইউএসএস মিশিগান কোরীয় জলসীমায় প্রবেশ করবে, উত্তর কোরিয়া ক্ষেপণাস্ত্র ছুড়ে রণতরীটিকে সমুদ্রের তলায় পৌঁছে দেবে। সেখানে ভূত হয়ে ঘুরে বেড়াবে জাহাজটি। কোনওদিন ভেসে উঠতে পারবে না।”

U.S. Navy aircraft carrier-led strike group entered Japanese waters close to North Korea this weekend https://t.co/6dxsBAi3CT pic.twitter.com/ajqrWUv47W

কোরীয় উপদ্বীপে গাইডেড মিসাইল সমৃদ্ধ ইউএসএস মিশিগান অতি সম্প্রতি ইউএসএস কার্ল ভিনসনের সঙ্গে একযোগে টহল দিচ্ছে। উত্তর কোরিয়ার হুমকি, “নিউক্লিয়ার এয়ারক্রাফ্ট কেরিয়ার হোক বা নিউক্লিয়ার সাবমেরিন, ওই রণতরীকে নেহাত ধাতুর টুকরোতে পরিণত করার ক্ষমতা রাখে উত্তর কোরিয়ার মিলিটারি। রবিবার দক্ষিণ কোরিয়ার সঙ্গে যৌথ মহড়ায় অংশ নেওয়ায় ইউএসএস মিশিগানের উপর বেজায় চটেছেন কিম, অনুমান বিশেষজ্ঞ মহলের। এর আগে জাপ রণতরীর সঙ্গেও একপ্রস্থ যৌথ মহড়া সেরে রেখেছে মার্কিন নৌবহর। তবে আমেরিকার এই পদক্ষেপ উত্তর কোরিয়াকে নিউক্লিয়ার অস্ত্র ব্যবহারে বাধ্য করবে বলে সে দেশের কমিউনিস্ট মুখপত্রে প্রকাশিত হয়েছে।

সম্প্রতি উত্তর কোরিয়া আরও একবার ওয়াশিংটনকে অগ্রাহ্য করে ব্যালিস্টিক মিসাইল পরীক্ষা করায় কোরীয় উপদ্বীপে রণতরী পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। যদিও ওয়াশিংটনের দাবি, উত্তর কোরিয়ার সাম্প্রতিক ক্ষেপণাস্ত্র পরীক্ষাটি ব্যর্থ হয়েছে। তবে উত্তর কোরিয়ার এই পদক্ষেপের জবাবে আমেরিকা কী করবে, সে বিষয়ে সাংবাদিকদের খোলসা করে কিছু জানাননি ট্রাম্প, খবর দ্য ইন্ডিপেন্ডেন্ট-এর। মার্কিন প্রেসিডেন্ট শুধু এটুকুই বলেছেন, “দেখতে পাবেন কী হয়।”

Pres. Trump to @KFaulders on any potential response to North Korea missile launch: “You’ll soon find out” https://t.co/eQXGZ7YH58 #ThisWeek pic.twitter.com/NC3k7pkoHh

— This Week (@ThisWeekABC) April 30, 2017