এবার দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের সিলেবাসে চেতন ভগতের উপন্যাস

সংবাদ প্রতিদিন ডিজিটাল ডেস্ক: যুব প্রজন্মের কাছে প্রায় কিংবদন্তির পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছেন চেতন ভগত৷ ইঞ্জিনিয়ার থেকে ব্যাঙ্কার৷ অবশেষে সব ছেড়ে সাহিত্যের দুনিয়ায় প্রবেশ৷ ভাষার বাহুল্য নয়৷ সরল, অকপট ভাষায় একের পর এক উপন্যাসে তুলে ধরেছেন সাধারণ মানুষের কথা৷ পৌঁছে গিয়েছেন খ্যাতির শীর্ষে৷ এবার তাঁর মুকুটে জুড়ছে এক নতুন পালক৷ এবার থেকে দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকস্তরের ইংরেজি পাঠ্যক্রমে থাকবে তাঁর লেখা ‘ফাইভ পয়েন্ট সামওয়ান’ নামের উপন্যাসটি৷ চলতি বছরের জুলাই মাস থেকেই চালু হবে নয়া পাঠ্যক্রম৷

Am honoured DU added my books to their course. Literature is about being open minded, reading the classics as well as the contemporary.

