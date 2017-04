আম আদমির জন্য সস্তায় বিশেষ বিমান পরিষেবার সূচনা মোদির

সংবাদ প্রতিদিন ডিজিটাল ডেস্ক: পকেটে টান। তাই এক শহর থেকে অন্য শহরে অল্প সময়ে পৌঁছনোর প্রয়োজন হলেও সম্ভব হয় না। ঘুরে ফিরে মধ্যবিত্তদের বেছে নিতে হয় সেই ট্রেন অথবা বাসকেই। এবার ছবিটা পাল্টাতে চলেছে। সৌজন্যে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ‘উড়ান’ স্কিম। আম আদমির জন্য বৃহস্পতিবার থেকে চালু হল এই নয়া বিমান পরিষেবা।

‘উড়ে দেশ কা আম নাগরিক’ বা সংক্ষেপে উড়ান স্কিমের মাধ্যমে এবার থেকে প্রতি ঘণ্টায় ২৫০০ টাকা ব্যয়েই বিমানে সফর করা যাবে। নয়া এই স্কিমের ফলে ছোট ছোট শহরগুলির মধ্যে আকাশ পথে যোগাযোগ আরও বাড়বে বলে আশা প্রধানমন্ত্রীর।

এদিনই তিনটি নয়া রুটের উদ্বোধন করা হল যেখানে যাত্রীরা এই নয়া অফারে সফর করতে পারবেন। দিল্লি থেকে সিমলা, কাড়াপা থেকে হায়দরাবাদ এবং নানদেদ থেকে হায়দরাবাদ এই তিন রুটে চলবে বিমান। এদিনই প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরের তরফে টুইট করে জানানো হয়, এই সমস্ত রুটে অত্যন্ত অল্প খরচে বিমান যাত্রা করা যাবে এবার থেকে। এক নজরে দেখে নেওয়া যাক এই স্কিমের ফলে কোন কোন বিষয়গুলির উন্নতি ঘটবে।

UDAN makes air travel accessible to a wider range of citizens & enhances connectivity with many more airports across India. pic.twitter.com/X2wVIq6130

এর ফলে আঞ্চলিক বিমান পরিষেবার ক্ষেত্রে ৭০টি অনুন্নত এবং অব্যবহৃত বিমানবন্দর নতুন করে ভারতের ম্যাপে ফুটে উঠতে চলেছে।

এই প্রস্তাবের ফলে ২২টি রাজ্য সল্প খরচে একে অপরের সঙ্গে যুক্ত হতে পারবে। কারণ মোট ২৭টি রুটে উড়ান স্কিম চালুর কথা ভাবা হয়েছে।

এয়ারলাইন অ্যালেইড সার্ভিসেস, স্পাইস জেট, টার্বো মেঘা এয়ারওয়েজ, এয়ার ডেকান এবং এয়ার ওড়িশার মতো সংস্থার বিমান এই স্কিমের সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে।

১৯ থেকে ৭৮ জন যাত্রী নিয়ে উড়ান ভরবে বিমানগুলি। যাতে প্রতি ঘণ্টায় খরচ ২৫০০ টাকা।

এই নয়া স্কিমে দেশের আম আদমিরাও এবার কম সময়ে আকাশপথে যাত্রা করবেন বলে আশা কেন্দ্রের।

We had the opportunity to frame a civil aviation policy, which caters to aspirations of the people of India: PM @narendramodi

— PMO India (@PMOIndia) April 27, 2017