জানেন, অফিসেই কী ‘মস্তি’ করলেন সানি?

সংবাদ প্রতিদিন ডিজিটাল ডেস্ক: অফিসে মানেই টানা কাজের আবহ৷ একটু আধটু যে আড্ডা-গপ্পো যে হয় না তা নয়৷ কিন্তু তাই বলে মস্তি! দশটা-পাঁচটা রুটিনে বাঁধা যে কেউই এ কথা শুনে একটু চমকাবেন৷ কিন্তু ঠিক এই কাজটাই করলেন সানি লিওন৷ অফিসেই জমিয়ে মস্তি করলেন তিনি৷

তা ঠিক করলেন? এমনিতে সানির জন্য সময়টা যে খুব ভাল যাচ্ছে তা বলা যায় না৷ কন্ডোম নিয়ে তাঁর বিজ্ঞাপনের বিরুদ্ধে অশ্লীলতার অভিযোগ এনেছে এক মহিলা সংগঠন৷ যে বিজ্ঞাপনে অনেকের কাছেই সানি লাস্যময়ী হয়ে ধরা দিয়েছেন৷ সেই অভিব্যক্তির বিরুদ্ধেই উঠেছে অশালীনতার অভিযোগ৷ ভারতীয় সংস্কৃতির পরিপন্থী বলেই দাবি সংগঠনের৷ যদিও সানি জানিয়েছিলেন, যেহেতু ভারত গণতান্ত্রিক দেশ, তাই যে কেউ যে কোনও অভিযোগ জানাতে পারেন৷ তাঁর বিরুদ্ধেও যদি কেউ সমালোচনা করে, তবে তাকেও স্বাগত জানিয়েছেন সানি৷ তাঁর মত, নাগরিকদের জন্য কোনটা ভাল সেটা একমাত্র প্রশাসনই ঠিক করতে পারে৷ সরকারের উপরই তাই ভরসা রেখেছেন সানি৷ এর মধ্যেই অফিসে ধরা দিলেন মস্তির মুডে৷

More masti hole in one and one ball landed in its holder haha @yofrankay like “what!! Mad genius” hahaha pic.twitter.com/PCKjSotUq5

— Sunny Leone (@SunnyLeone) April 21, 2017