অন্য ধর্ম নিয়ে ছবি করার সাহস আছে? বনশালিকে প্রশ্ন কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর

সংবাদ প্রতিদিন ডিজিটাল ডেস্ক: ফের প্রশ্নের মুখে ‘পদ্মাবতী’। ছবিমুক্তি নয়ে এমনিতে জটিলতা কম নেই। এবার প্রশ্ন উসকে দিলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী গিরিরাজ সিং। তাঁর দাবি, সঞ্জয় লীলা বনশালি হোক বা অন্য যে কেউ, অন্য কোনও ধর্ম নিয়ে তাঁদের ছবি করার সাহস নেই।

[ খড়্গহস্ত কর্ণি সেনা, ‘পদ্মাবতী’র মুক্তিতে নিরাপত্তার দাবি হল মালিকদের ]

রানি পদ্মাবতী ও আলাউদ্দিন খিলজির মধ্যে প্রেমের সম্পর্ক দেখানো হয়েছে ছবিতে। সঞ্জয়ের বিরোধে অভিযোগ এটাই। সে দাবিতে শুটিং চলাকালীনই সেটে ভাঙচুর চালায় কর্ণি সেনা। পরেও প্রতিবাদ বিক্ষোভ জারি থাকে। যদিও পরিচালক নিজে বারবার পরিষ্কার করে দিয়েছেন, এরকম কোনও সম্পর্কের কথা ছবিতে দেখানো হয়নি। এদিকে গুজরাট নির্বাচনের আগে ক্ষত্রিয় সম্প্রদায়ের ভাবাবেগের কথা মাথায় রেখে ছবিমুক্তিতে স্থগিতাদেশ চেয়েছিল বিজেপি। দ্বারস্থ হয়েছিল নির্বাচন কমিশনের। পরোক্ষে হলেও তাতে সায় ছিল কংগ্রেসের। কিন্তু কমিশন সে প্রস্তাব নাকোচ করেছে। কেননা, কমিশনের রায়, নির্বাচনের সঙ্গে ছবির কোনও সম্পর্ক থাকতে পারে না। এরপরও কর্ণি সেনার প্রতিবাদ থামেনি। তাতে শঙ্কিত রাজস্থানের হল মালিকরা। ছবি মুক্তির জন্য সুরক্ষা চেয়েছে তারা। এই প্রেক্ষিতেই নয়া বিতর্ক উসকে দিলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী।

Does Sanjay Bhansali or anyone else have guts to make films on other religions or comment upon them?: Union Min Giriraj Singh on #Padmavati pic.twitter.com/fvc3HiLxb8

— ANI (@ANI) November 5, 2017