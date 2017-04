চণ্ডীগড়ে চালু হল বাবা রামদেবের প্রথম ‘পৌষ্টিক’ রেস্তরাঁ

সংবাদ প্রতিদিন ডিজিটাল ডেস্ক: ঘি, মধু, তেল, সাবান, শ্যাম্পু থেকে ফেসপ্যাক, ফেসক্রিম – নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রীর এমন কিছু বাদ নেই যা পতঞ্জলির ভান্ডারে পাওয়া যায় না৷ দিনে দিনে বাবা রামদেবের ভেষজ উপাদানের চাহিদা বেড়েই চলেছে৷ রমরমিয়ে চলছে ব্যবসা৷ নাম ছড়িয়েছে বিদেশেও৷ তবে এখানেই থেমে থাকতে রাজি নন বাবা রামদেব অ্যান্ড কোম্পানি৷ এবার রেস্তরাঁ ব্যবসাতেও হাতেখড়ি হল পতঞ্জলি ফ্র্যাঞ্চাইজির৷ চণ্ডীগড়ে খুলল বাবা রামদেবের কোম্পানির প্রথম রেস্তরাঁ৷ নাম ‘পৌষ্টিক’৷

[টিফিন নিয়ে বচসার জেরে আত্মঘাতী ষষ্ঠ শ্রেণির ছাত্রী]

সাধারণের জন্য খুলে দেওয়া হয়েছে পৌষ্টিকের দরজা৷ লাল ও গেরুয়া রঙে সাজিয়ে তোলা হয়েছে ভিতর ও বাইরের সাজসজ্জা৷ রয়েছে বাবা রামদেব ও সহ-প্রতিষ্ঠাতা আচার্য বালকৃষ্ণের ছবি৷ আর পাতে মিলছে পুরোপুরি নিরামিষ খাবার৷ যা তৈরি হচ্ছে তাজা শাক-সবজি দিয়ে৷ আপাতত মেনু কার্ডে ঠাঁই পেয়েছে আজওয়ান-পনির টিক্কা, তন্দুরি উচ্ছে, লাউয়ের কাবাব, মেথি-ভুট্টার শিক, পুষ্টিকর তন্দুরি প্ল্যাটার, তন্দুরি সোয়ার মতো পদ৷

So, Patanjali has opened new POSTIK Restaurant. Wonder if it serves Non-Veg/Alcohol. pic.twitter.com/uHlDnAd21d

— Saral (@SaralPatel007) April 14, 2017