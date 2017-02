“শাহরুখের অভিনয় অস্কার পুরস্কার পাওয়ার যোগ্য”

সংবাদ প্রতিদিন ডিজিটাল ডেস্ক: শাহরুখ খান। নাম হি কাফি হ্যায়। নিজের অভিনয় দক্ষতা দিয়ে বছরের পর বছর লক্ষ লক্ষ ফ্যানেদের ফিদা করে চলেছেন তিনি। কখনও হকি দলের কোচ তো কখনও রইস হয়ে দর্শকদের মন জয় করেছেন। হয়ে উঠেছেন বলিউড বাদশা। দেশ ছাড়িয়ে বিদেশেও ছড়িয়ে পড়েছে তাঁর খ্যাতি। এবার বিখ্যাত লেখক পাওলো কোয়েলহো ভূয়সী প্রশংসা করলেন কিং খানের। তিনি বলেছেন, অভিনয়ের জন্য অস্কার পুরস্কারে সম্মানিত করা উচিত শাহরুখকে।

রবিবার বলিউডের সুপারহিট ছবি ‘মাই নেম ইজ খান’-এর সাত বছর পূর্ণ হল। ‘দ্য অ্যালকেমিস্ট’ বইয়ের লেখক সচরাচর হিন্দি ছবি দেখেন না। তবে তিনি শাহরুখের এই ছবি দেখে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছেন। ছবির চিত্রনাট্য থেকে নায়কের অভিনয়, সবকিছুই এককথায় দারুণ লেগেছে কোয়েলহোর। আর তারপরই টুইটারে কিং খানের প্রশংসা করেন তিনি। লিখেছেন, “প্রথমবার শাহরুখের কোনও সিনেমা দেখলাম। ছবিটি অনেক বছর আগে মুক্তি পেলেও এবছরই দেখার সুযোগ হল। শুধু ছবিই নয়, এসআরকে-র অভিনয়ও মন ছুঁয়ে গিয়েছে। এই ছবির জন্য সুপারস্টারকে অস্কার দেওয়া উচিত। এই পুরস্কার পক্ষপাতদুষ্ট না হলে ও নিশ্চয়ই অস্কার পেত।” শাহরুখের বাকি ছবিগুলি দেখারও ইচ্ছাপ্রকাশ করেছেন কোয়েলহো।

“My name is Khan and I am not a terrorist” Congratulations @iamsrk for the 7th anniversary of this wonderful movie! pic.twitter.com/6IlqFtGfMl — Paulo Coelho (@paulocoelho) February 11, 2017

কিংবদন্তি লেখকের থেকে প্রশংসা পেয়ে আপ্লুত শাহরুখ। টুইটারে কোয়েলহোকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন তিনি। সেই সঙ্গে বলেছেন, লেখকের সঙ্গে দেখা করার জন্য মুখিয়ে রয়েছেন। ব্রাজিলীয় সাহিত্যিক তাঁর ছবি দেখায় দারুণ খুশি পরিচালক করণ জোহরও।

Thank u so much. My next journey is to try and meet u in person. Love and health to u. https://t.co/J2hMsBybI6 — Shah Rukh Khan (@iamsrk) February 12, 2017