অশান্ত ভূ-স্বর্গে গুলিবিদ্ধ হয়ে মৃত পিডিপি নেতা

সংবাদ প্রতিদিন ডিজিটাল ডেস্ক: ফের রক্তাক্ত জম্মু ও কাশ্মীর। পিপলস ডেমোক্রেটিক পার্টির পুলওয়ামার জেলা প্রেসিডেন্ট আবদুল গনি দারকে সোমবার খুব কাছ থেকে গুলি করে অজ্ঞাতপরিচয় দুষ্কৃতীরা। দক্ষিণ কাশ্মীরের পিঙ্গলানে গনিকে গুলি করে দুষ্কৃতীরা।

রাজ্যসভা টিভি সূত্রে খবর, হিজবুল কমান্ডার বুরহান ওয়ানির মৃত্যুর পর থেকে অশান্ত ভূস্বর্গে এত বড় রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড এই প্রথম। পেশায় আইনজীবী আবদুল গনি দারকে একে অ্যাসল্ট রাইফেল থেকে গুলি করে হত্যা করে দুষ্কৃতীরা।

Jammu and Kashmir: PDP District president Pulwama Abdul Gani Dar attacked by terrorists, admitted to hospital. (Visuals from the site) pic.twitter.com/EOtPquRAFA

— ANI (@ANI_news) April 24, 2017