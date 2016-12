বিয়েবাড়িতে প্রকাশ্যে মদ বিতরণ, গ্রেফতার ২০০

সংবাদ প্রতিদিন ডিজিটাল ডেস্ক: গুজরাতে বেআইনিভাবে ফার্ম হাউসে মদ রাখার অপরাধে ২০০ জনকে গ্রেফতার করল পুলিশ৷ বরোদার এক বিয়েবাড়িতে বেআইনিভাবে মদ রাখার জন্য বিয়েবাড়িতে উপস্থিত ব্যক্তিদের গ্রেফতার করা হয় বলে জানা গিয়েছে৷

প্রসঙ্গত, গুজরাতে মদ নিষিদ্ধ৷ কিন্তু সরকারের নিয়মকে উপেক্ষা করেই বরোদার ওই বিয়েবাড়িতে আগত অতিথিদের মধ্যে মদ বিলি করা হচ্ছিল৷ বিয়ের অনুষ্ঠান চলাকালীনই ওই বেআইনি মদ বিলি চলছিল বলে জানা গিয়েছে৷ আর ঠিক সেই মুহূর্তেই বিয়েবাড়িতে হানা দেয় পুলিশ৷ নিষিদ্ধ মদ বাজেয়াপ্ত করার পাশাপাশি উপস্থিত অতিথিদেরও গ্রেফতার করে থানায় নিয়ে যাওয়া হয়৷

Gujarat: Police detain more than 200 people from a farmhouse, where illegal liquor was being served during a wedding party, near Vadodara. pic.twitter.com/RCIedmS76n

— ANI (@ANI_news) December 23, 2016