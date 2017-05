জম্মু ও কাশ্মীরের পুঞ্চে গুলিবর্ষণ পাকিস্তানের, শহিদ ২ জওয়ান

সংবাদ প্রতিদিন ডিজিটাল ডেস্ক: ফের বিনা প্ররোচনায় গুলি চালালো পাকিস্তান। সোমবার সকাল সাড়ে আটটায় জম্মু ও কাশ্মীরের পুঞ্চ সেক্টরে প্রবল গোলাগুলি বর্ষণ করতে থাকে পাক রেঞ্জার্সরা। ভারী গুলিবর্ষণে এক বিএসএফ হেড কনস্টেবল ও এক জুনিয়র কমিশনড অফিসার শহিদ হয়েছেন। খবর সংবাদ সংস্থা সংস্থা পিটিআইয়ের।

পুঞ্চের পাক গোলাগুলিতে আহত হয়েছেন আরও এক জওয়ান। বিএসএফ সূত্রে খবর, “সোমবার সকাল ৮.৩০ মিনিটে পাক সেনা ছাউনির দিক থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে গুলি ছুটে আসে ভারতীয় সেনা ঘাঁটি লক্ষ্য করে। অধিকাংশ সময়ই স্বয়ংক্রিয় আগ্নেয়াস্ত্র থেকে গুলি ছোড়া হয়েছে। রকেটও ছোড়া হয়েছে।” ভারতও যোগ্য জবাব দিচ্ছে বলে জানিয়েছে বিএসএফ।

এই নিয়ে গত এক মাসে অন্তত সাতবার সংঘর্ষবিরতি চুক্তি লঙ্ঘন করল পাকিস্তান। গত ১৯ ও ১৭ এপ্রিল নৌশেরাতে ভারতীয় সেনা চৌকি লক্ষ্য গোলাগুলি ছোড়ে পাকিস্তান। ২০১৬-তে নিয়ন্ত্রণরেখায় ২২৮ বার ও আন্তর্জাতিক সীমান্তের কাছে ২২১ বার সংঘর্ষবিরতি চুক্তি লঙ্ঘন করে পাক রেঞ্জার্সরা।

J&K: Two soldiers lost their lives in ceasefire violation by Pakistan in Krishna Ghati sector of Poonch. pic.twitter.com/irqv3V7zyr

