OMG! কেন এমন অবতারে অক্ষয়?

সংবাদ প্রতিদিন ডিজিটাল ডেস্ক: ঠিক যেন গর্ভবতী! কিন্তু তিনি তো পুরুষ! এরকমটা তাহলে হল কী করে? সম্প্রতি অক্ষয় কুমারের এক ছবি ঘিরে হইচই পড়েছে নেটদুনিয়ায়৷

ঠিক গর্ভবতী এক নারীর মতোই দেখাচ্ছে অক্ষয়কে৷ ছবি ছড়িয়েছে নেটদুনিয়ায়৷ কিন্তু সরাসরি একটা কথাও বলেননি৷ বরং আকারে ইঙ্গিতে বুঝিয়েছেন৷ যেমন বলেছেন, কিছু টক জাতীয় খাবার খেতে ইচ্ছে করছে৷ আবার অন্য দুই কমেডিয়ানকে ট্যাগ করে লিখেছেন, সময় এগিয়ে এসেছে৷ তাঁর বেশ ভয় ভয়ই করছে৷ বলিপাড়ার ‘খিলাড়ি’ চিরকালই ভয়ডরহীন হিসেবেই পরিচিত৷ এমনকী নিজের স্টান্ট নিজেই করেন৷ সেই অক্ষয়ের নাকি ভয় করছে? ব্যাপারটা কী?

আসলে ব্যাপারটি হল নিছকই প্রচার৷ ‘দ্য গ্রেট ইন্ডিয়ান লাফটার চ্যালেঞ্জে’-এ দেখা যাবে অক্ষয়কে৷ বিচারক হিসেবে সেখানে থাকবেন তিনি৷ এই শো-কে ইতিমধ্যেই হিরো আখ্যা দিয়ে দিয়েছেন অভিনেতা৷ আর সেই হিরোর প্রকাশ আর মাত্র খানিকটা সময়ের অপেক্ষা, সমস্ত ভাবনা বিনোদন যে এখনও গর্ভস্থ, এই রূপকেই প্রচার করছেন অক্ষয়৷ তবে প্রচার নেহাত শুষ্ক থাকেনি৷ অক্ষয়ের সেন্স অফ হিউমারে তা বেশ রসিকতায় চুপচুপে৷ একজন গর্ভবতীর রূপক প্রচারে ব্যবহার করার ক্ষেত্রে একটু সাবধানীই হতে হয়৷ কেননা একটু এদিক ওদিক হলেই ভালগারিটি বা অবমাননার ফাঁদে পা দিতে হয়৷ কিন্তু অক্ষয় সযত্নে তা এড়িয়ে গিয়েছেন৷ গর্ভবতী কথাটিই একবারও ব্যবহার না করে, তিনি যেভাবে সমস্তটা বুঝিয়ে দিয়েছেন, তার তারিফই করছে নেটদুনিয়া৷

.@MallikaDua Books toh bahut padhe hai maine, it’s almost time but I’m still nervous. What should I do? #ExcitedbutNervous

— Akshay Kumar (@akshaykumar) August 31, 2017