যোগীর রাজত্বে পুলিশি দৌরাত্ম্য, প্রৌঢ় রিকশাচালককে মারের ভিডিও ভাইরাল

সংবাদ প্রতিদিন ডিজিটাল ডেস্ক: যোগীর রাজত্বে পুলিশি দৌরাত্ম্যের চরম নিদর্শন চোখে পড়ল উত্তরপ্রদেশে। রাজধানী লখনউয়ে এক বৃদ্ধ অশীতিপর রিকশাচালককে নির্মমভাবে পেটাল এক পুলিশকর্মী। আর চোখের সামনে এমন ঘটনা তাড়িয়ে তাড়িয়ে উপভোগ করল পথচলতি মানুষ। সংবাদ সংস্থা এএনআই সূত্রে খবর, উচ্ছেদ অভিযানে আসা এক পুলিশকর্মীর সঙ্গে ওই প্রৌঢ় রিকশাচালকের বচসা বাধে। লখনউয়ের চারবাগ রেলওয়ে স্টেশনের কাছে ঘটে এই ঘটনা। বচসা বাড়তেই ওই রিকশাচালককে রাস্তায় টেনে হিঁচড়ে নিয়ে যান ওই পুলিশকর্মী। ঘটনাটি ভিডিও করে এক প্রত্যক্ষদর্শী সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে দেন বলে জানা গিয়েছে। ভিডিও ভাইরাল হতেই টনক নড়ে পুলিশ প্রশাসনের। জানাজানি হতেই জিআরপির ওই কর্মী বিশ্বজিত সিংকে বরখাস্ত করে দেওয়া হয়েছে বলে সূত্রের খবর। জিআরপির এসপি বিনয় কুমার বরখাস্ত করার কথা সংবাদ সংস্থাকে জানিয়েছেন।

ভিডিওয় দেখা যাচ্ছে যে, ওই পুলিশকর্মী প্রৌঢ় রিকশাচালককে বেধড়ক মারধর করছেন। তাঁর গলা পেচিয়ে টানতে টানতে নিয়ে যাচ্ছেন এবং রিকশাচালক নিজেকে বাঁচানোর চেষ্টা করছেন। এখানেই শেষ নয়, ওই বৃদ্ধকে এরপর ফাঁড়িতে নিয়ে গিয়ে বেধড়ক মারধর করেন ওই পুলিশকর্মী।

দেখুন ভিডিও-

#WATCH: Policeman beat up a rickshaw-puller in Lucknow’s Charbagh railway station premises after argument during an anti-encroachment drive pic.twitter.com/pu0AO8Mfca

— ANI UP (@ANINewsUP) April 29, 2017