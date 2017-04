নাইটদের কাছে শোচনীয় হার, সোশ্যাল মিডিয়ায় খোরাক কোহলিরা

সংবাদ প্রতিদিন ডিজিটাল ডেস্ক: বিরাট কোহলি নিজে একাধিক রেকর্ড গড়েছেন, ভেঙেছেন। কিন্তু রবিবারের ‘অভিশপ্ত’ রাতে ক্রিকেটের নন্দনকানন ইডেন গার্ডেন্সে তাঁর দল রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স এক নতুন রেকর্ড তৈরি করল। এমন এক রেকর্ড যা দ্রুত ভুলে যেতে চাইবেন কোহলি অ্যান্ড কোম্পানি।

কলকাতা নাইট রাইডার্সের বিরুদ্ধে মাত্র ৪৯ রানে অল আউট কোহলিরা। আইপিএল-এর ইতিহাসে এত কম রানে এর আগে কোনও দল অল আউট হয়নি। একজন ব্যাটসম্যানও ডবল ফিগারে পৌঁছতে পারেননি৷ ম্যাচের পর আরসিবি-র এই হতাশাজনক পারফরম্যান্স নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় শুরু হয়ে যায় হাসি-ঠাট্টা। কেউ লেখেন, বিরাটদের ব্যাটিং লাইন-আপের স্কোর দেখে কারও মোবাইল নম্বর মনে হচ্ছে। আসুন দেখে নেওয়া যাক তেমনই কিছু মজাদার টুইট-

RCB announced new toll number: 70189820250 Inspired from #RCB Batsman!#KKRvRCB — Aagam Shah (@aagamgshah) April 23, 2017

Yesterday #MSDhoni – 61* Today #RCB Team – 49/10 Till Yesterday Some RCB Fans Wer Making Fun Of #Dhoni‘s Form & This Happened 😀#KKRvRCB — S T R A N G 3 R ☯ (@HungryHeartt49) April 23, 2017

#FreeMeditationCampaign Kohli need it ri8 now to get mentally fit after such a huge defeat last ni8 he faced. #mondaymotivation #KKRvRCB pic.twitter.com/tqmwMwupaE — Arvind Kejriwal (@Arvindkejriwalv) April 24, 2017

23rd Apr 2013 RCB – 263/5( Highest In IPL History ) 23rd April 2017 RCB – 49/10 ( Lowest In IPL History )#KKRvRCB #RCBvKKR #KKR #RCBvMI — Alam Shaikh ﷺ ®TM (@skalamz) April 24, 2017