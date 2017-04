‘অযোধ্যা, গঙ্গা ও তেরঙ্গার জন্য যে কোনও সাজা নিতে রাজি’

সংবাদ প্রতিদিন ডিজিটাল ডেস্ক: তাঁদের বিরুদ্ধে অপরাধমূলক ষড়যন্ত্রের মামলা চালানোর পক্ষেই রায় দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। বিজেপির পক্ষে তা বড় ধাক্কা বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহল। যদিও তা নিয়ে বিন্দুমাত্র চিন্তিত নন বিজেপি নেত্রী উমা ভারতী। তাঁর দাবি, অযোধ্যা, গঙ্গা তেরঙ্গার জন্য তিনি যে কোনও রকম সাজা মাথা পেতে নিতে রাজি।

[ বাবরি কাণ্ডে আদবানীদের বিরুদ্ধে চলবে ষড়যন্ত্রের মামলা, নির্দেশ সুপ্রিম কোর্টের ]

অযোধ্যা মামলায় আজই গুরুত্বপূর্ণ রায় দিয়েছে দেশের সর্বোচ্চ আদালত। বাবরি মসজিদ ধ্বংস মামলায় সুপ্রিম কোর্টে আদবানী, উমা ভারতীদের বিরুদ্ধে অপরাধমূলক ষড়যন্ত্রের চার্জ গঠনের আবেদন জানিয়েছিল সিবিআই। সিবিআই-এর সেই আবেদনেই সম্মতি দিয়েছে দেশের শীর্ষ আদালত। এর আগে নিম্ন আদালত তাঁদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের অভিযোগ খারিজ করে দিয়েছিল। সেই মামলাকে চ্যালেঞ্জ জানিয়েই সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিল সিবিআই। এদিন এই মামলায় শুনানি দ্রুত শেষ করার কথা বলেছে শীর্ষ আদালত। ইতিমধ্যেই আদবানীর নাম রাষ্ট্রপতি হওয়ার দৌড়ে উঠে এসেছিল। সব মিলিয়ে বড়সড় বিপাকে পড়ল বিজেপি, এমনটাই মনে করছে রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞরা। কিন্তু উমা ভারতী এ নিয়ে বিন্দুমাত্র চিন্তা করছেন না। রায় ঘোষণার পরই তাঁর প্রতিক্রিয়া, কোথাও কোনও ষড়যন্ত্র নেই। যা হয়েছে সব প্রকাশ্যে। আর অযোধ্যা, গঙ্গা এমনকী দেশের জাতীয় পতাকার জন্য তিনি যে যে কোনও শাস্তি মাথা পেতে নিতে রাজি, তাও আজ সাফ জানিয়ে দিলেন নেত্রী।

এদিকে এ বিষয়ে বিজেপির মুখপাত্র সম্বিত পাত্র জানিয়েছেন, মহামান্য আদালত রায় দিয়েছেন। আগে দল পুরো রায় খতিয়ে পড়বে। তারপরই যা মন্তব্য করার করা হবে।

Supreme Court has given the verdict. Party would study the verdict in detail: Sambit Patra, BJP spokesperson on #BabriMasjid pic.twitter.com/XnCtjQAWcL

অন্যদিকে এই ইস্যুতে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে তোপ দেগেছেন শিব সেনার সঞ্জয় রাউত। তাঁর মতে একদিকে এই মামলা চলবে, অন্যদিকে কেন্দ্র রাম মন্দির তৈরির কথা বলবে-দুটো একসঙ্গে চলতে পারে না। সরকারের উচিত চার্জসিট প্রত্যাহার করে নেওয়া।

Govt should withdraw chargesheet. How can on one hand you do this and then talk of building Ram Mandir?: Sanjay Raut,Shiv Sena #BabriMasjid pic.twitter.com/y1ilBphvJF

