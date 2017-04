জন্মদিনে ভক্তদের উপহার শচীনের, মুক্তি পেল বায়োপিকের প্রথম গান

সংবাদ প্রতিদিন ডিজিটাল ডেস্ক: ‘শচীন এ বিলিয়ন ড্রিমস’। মুক্তি পেল ভারতের ক্রিকেট আইকন শচীন তেন্ডুলকরের বায়োপিকটির প্রথম গান ‘হিন্দ মেরি জিন্দ’। সোমবার শচীনের জন্মদিনেই প্রকাশিত হল গানটি। সিনেমায় শচীনের ক্রিকেটীয় জীবন থেকে ব্যক্তিগত জীবনের নানা মুহূর্ত তুলে ধরা হয়েছে। বাইশ গজে হোক কিংবা সিনেমার পর্দায় ব্যাট হাতে ফের একবার দেখা মিলবে ক্রিকেট ঈশ্বরের। হিন্দি, মারাঠি, ইংরেজি, তামিল এবং তেলেগু- মোট পাঁচটি ভাষায় মুক্তি পাবে সিনেমাটি। তাই আগামী ২৬ মে-র জন্যই এখন থেকেই অপেক্ষা করে রয়েছেন ক্রিকেটভক্তরা। এর মধ্যে সিনেমার নতুন গানটি সাড়া ফেলে দিয়েছে। তার উপর সিনেমাটিতে সংগীত পরিচালনা করেছেন এ আর রহমান।

On the Master Blaster’s birthday today, here’s the first song from #SachinABillionDreams… #HappyBirthdaySachin https://t.co/cj56Xvb3I9

— taran adarsh (@taran_adarsh) April 24, 2017