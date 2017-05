এবার বাজারে আসছে মাস্টার ব্লাস্টারের নিজস্ব ব্র্যান্ডের স্মার্টফোন

সংবাদ প্রতিদিন ডিজিটাল ডেস্ক: ভক্তদের জন্য ব্র্যান্ডেড স্মার্টফোন বাজারে এনেছিলেন বলিউড সুপারস্টার সলমন খান। এবার ক্রিকেটপ্রেমীদের সারপ্রাইজ দিতে চলেছেন মাস্টার ব্লাস্টার। আগামী বুধবার দেশের বাজারে আসতে চলেছে শচীন তেণ্ডুলকরের নিজস্ব ব্র্যান্ডের স্মার্টফোন। নাম srt.phone।

স্মার্ট্রন নামের কোম্পানিটি এই স্মার্টফোনটি তৈরি করেছে। মোটোরোলার সঙ্গে হাত মিলিয়ে যৌথ উদ্যোগে তৈরি হচ্ছে মডেল। যে সংস্থার এক্সক্লুসিভ মডেলটি উদ্বোধন করবেন স্বয়ং ক্রিকেট ঈশ্বর। এই প্রথম এমন কোনও ব্র্যান্ডেড আইটেমের সঙ্গে যুক্ত হলেন শচীন। কোম্পানির তরফে টুইট করে বলা হয়, “সারপ্রাইজের জন্য তৈরি? আমরা অত্যন্ত আনন্দিত। আর সেই আনন্দ আপনাদের সঙ্গেও ভাগ করে নিতে চাই। আগামী ৩ মে লঞ্চ হতে চলেছে srt.phone। আপনারা তৈরি তো?”

Ready for a surprise? We’re excited & can’t wait to share it with you all. #srtphone is on its way on 3rd May’17, are you ready? #TwoOfAKind pic.twitter.com/mw5a2NYMHw

— Smartron (@smartronindia) April 28, 2017