শহিদদের আত্মত্যাগ বৃথা যাবে না, মাওবাদীদের হুঁশিয়ারি মোদির

সংবাদ প্রতিদিন ডিজিটাল ডেস্ক: সুকমায় সিআরপিএফ জওয়ানদের উপর মাওবাদীদের হানায় এখনও পর্যন্ত মৃত্যু হয়েছে প্রায় ২৬ জনের। মৃতের সংখ্যা বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। আহত হয়েছেন বহু জওয়ান। শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেই এবার নকশালদের উদ্দেশে হুঁশিয়ারি দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। জানালেন, শহিদদের এই আত্মত্যাগ বৃথা যাবে না।

ছত্তিশগড়ের দক্ষিণ বস্তারের বুরকাপাল-চিন্তাগুফা এলাকাটি মাওবাদীদের আঁতুরঘর। সোমবার দুপুরে সেখানেই টহল দিচ্ছিল সিআরপিএফের ৭৪ ব্যাটেলিয়নের জওয়ানরা। ঠিক ১২টা ২৫ নাগাদ হঠাৎই জওয়ানদের লক্ষ্য করে অতর্কিতে গুলি চালাতে শুরু করে মাওবাদীরা। ঘটনায় আহত জওয়ান শের মহম্মদ জানাচ্ছেন, প্রথমে সেনাদের অবস্থান জানতে গ্রামবাসীদের পাঠানো হয়। তারপর প্রায় ৩০০ নকশাল হামলা চালায় সেনাদের উপর। অতর্কিত আক্রমণ সামাল দিতে একটু বেকায়দায় পড়েন জওয়ানরা। প্রাথমিক হামলা সামলে পাল্টা জবাব দেন তাঁরা। তবে ততক্ষণে প্রাণ হারিয়েছেন বহু জওয়ান। সংখ্যাও মাওবাদীরা ছিল সেনার দ্বিগুন। ফলে অসম লড়াইয়ে আহত হন বহু জওয়ান। তাতেও অবশ্য হাল ছাড়েননি জওয়ানরা। আহত শের মহম্মদ জানিয়েছেন, তিনি অন্তত জনা চারেক মাওবাদীর বুকে বুলেট বিঁধিয়ে দিতে সমর্থন হয়েছেন।

ঘটনার তীব্র নিন্দা করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। কাপুরুষোচি আখ্যা দিয়ে তিনি জানান, সেনার এই আত্মত্যাগ বৃথা যাবে না। দেশ যেমন সেনার বলিদানকে সম্মান জানায়, তেমন এর জবাবও দেওয়া হবে বলে পরোক্ষে মাওবাদীদের উদ্দেশে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী।

Attack on CRPF personnel in Chhattisgarh is cowardly & deplorable. We are monitoring the situation closely: PM Modi #Sukma (File Pic) pic.twitter.com/M85vHjpKX9 — ANI (@ANI_news) April 24, 2017

We are proud of the valour of our CRPF personnel. Sacrifice of martyrs will not go in vain. Condolences to their families: PM Modi #Sukma — ANI (@ANI_news) April 24, 2017

মাও হানার নিন্দা করেছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রাজনাথ সিংও। সেনাদের মৃত্যুতে তিনি ব্যথিত। পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে পাঠানো হয়েছে মন্ত্রকের রাষ্ট্রমন্ত্রীকেও।

Extremely pained to know about killing of CRPF personnel in Sukma. My tributes to the martyrs & condolences to their families: HM (File Pic) pic.twitter.com/Qkd86dvMN8 — ANI (@ANI_news) April 24, 2017

এদিনের হামলার নিন্দা করেছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বেঙ্কাইয়া নাইডুও। জানিয়েছেন, গণতন্ত্রে এর কোনও জায়গা নেই। তিনিও নিহত সেনাদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন যে, সেনার এই আত্মবলিদান বিফল হবে না। এর যোগ্য প্রত্যুত্তর দেওয়া হবে।