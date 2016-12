‘সুলতান’-এর চেয়ে ‘দঙ্গল’ ঢের ভাল, মাথা নোয়ালেন সলমন

সংবাদ প্রতিদিন ডিজিটাল ডেস্ক: কার্যত হার স্বীকার করেই নিলেন অভিনেতা সলমন খান৷ অভিনয়ের দক্ষতায় তিন খানেদের মধ্যে আমির যে এখনও সলমন, শাহরুখকে বিনা কোনও সমস্যায় টেক্কা দিতে পারেন, তা তিনি আবারও প্রমাণ করে দিয়েছেন তাঁর সদ্য মুক্তি পাওয়া ছবি ‘দঙ্গল’-এ৷ আর ছবির গুণগত মানের বিচারে আমির অভিনীত ‘দঙ্গল’ যে সলমনের ‘সুলতান’-এর থেকে ঢের ভাল তা স্বীকার করে নিলেন স্বয়ং ভাইজানও৷

গত ২২ ডিসেম্বরই হয়ে গিয়েছে ‘দঙ্গল’-এর স্পেশাল স্ক্রিনিং৷ গোটা বলিউড আমিরের এই নতুন ছবির জন্য অপেক্ষা করে ছিল বছরের গোড়া থেকেই৷ আর তাই এই ছবি নিয়ে বলিউড তারকা মহলের উত্তেজনা ছিল চোখে পড়ার মতো৷ অন্যান্য বলি সেলেবদের মতো ভাইজানও ‘দঙ্গল’ ছবি নিয়ে নিজের উৎসাহের কথা আগেই প্রকাশ করেছিলেন৷

এর পাশাপাশি, ‘দঙ্গল’ এবং ‘সুলতান’ দুটি ছবিই কুস্তির মতো খেলাকে কেন্দ্র করে তৈরি হয়েছে বলে, দুটি ছবির তুলনা বছরের শুরু থেকেই চলে আসছিল৷ ‘দঙ্গল’ এগিয়ে না ‘সুলতান’ এগিয়ে, সেই প্রশ্নই ঘুরে ফিরে আসছিল সর্বত্র৷ কিন্তু অবশেষে সলমন নিজেই স্বীকার করে নিলেন, ‘দঙ্গল’ সুলতানের থেকে অনেক ভাল সিনেমা’৷

এই কথা স্বীকার করেই টুইট করেছেন সলমন৷ টুইটে লিখেছেন, “আমার পরিবার আজ সন্ধ্যায় দঙ্গল দেখেছে৷ এটা সুলতানের থেকে অনেক ভাল ছবি৷ আমির তোমায় ব্যক্তিগতভাবে ভালবাসি কিন্তু পেশাগত কারণে ঈর্ষা করি৷”

My Family saw #Dangal today evening and thought it was a much better film than #Sultan. Love u personally Aamir but hate u professionally ! pic.twitter.com/sJlDG7u95c

— Salman Khan (@BeingSalmanKhan) December 22, 2016