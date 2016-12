শাহরুখের অভিনব গুণগান মালয়েশিয়ার ফ্যানদের

সংবাদ প্রতিদিন ডিজিটাল ডেস্ক: তাঁর কোনও পারফরম্যান্সই জাতীয় পুরস্কার পাওয়ার যোগ্য নয়৷ নিজের মুখে বলেছেন এই কথা৷ আর এই কথা অকপটে শুধু তিনিই বলতে পারেন৷ কারণ তিনি বলিউডের বাদশা শাহরুখ খান৷ যাঁর ‘ফ্যান’ সারা বিশ্বে ছড়িয়ে রয়েছে৷

এক সাম্প্রতিকতম উদহরণ পাওয়া গেল মালয়েশিয়ার এক ম্যানেজমেন্ট ও সায়েন্স বিশ্ববিদ্যালয়ে৷ যার সাম্প্রতিকতম সমাবর্তন অনুষ্ঠানে শাহরুখের ছবির গান গাইলেন পড়ুয়ারা৷ সমবেত সুরে গুনগুনিয়ে উঠলেন ‘দিলওয়ালে’র জনম জনম গানের সুরে৷

বিদেশি পড়ুয়াদের সমবেত ওই সংগীতে বেজায় আপ্লুত কিং খান৷ নিজের টুইটার প্রোফাইলে সেই কথা জাহিরও করেছেন তিনি৷ তাঁকে এই সম্মান দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ দিয়েছেন মালয়েশিয়া এবং এই তরুণ পড়ুয়াদের৷

Thank u Malaysia and all the best to the kids for life. https://t.co/ORugpAyokU

— Shah Rukh Khan (@iamsrk) December 24, 2016