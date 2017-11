সিন্ধুর সঙ্গে অভব্য আচরণে অভিযুক্ত বেসরকারি বিমান সংস্থা

সংবাদ প্রতিদিন ডিজিটাল ডেস্ক: পুসরেলা ভেঙ্কট সিন্ধু। অলিম্পিক গেমসে রুপোজয়ী এই শাটলারের সঙ্গেই এবার অভব্য আচরণের অভিযোগ উঠল এক বেসরকারি বিমান সংস্থার বিরুদ্ধে। শনিবার টুইট করে এমনই অভিযোগ জানালেন এই তারকা খেলোয়াড়। যদিও ওই বিমান সংস্থার দাবি, তাঁদের কর্মী সম্পূর্ণ নির্দোষ। তিনি শুধু নিজের কর্তব্য পালন করেছেন।

ঠিক কী হয়েছিল? এদিন সকালে পরপর বেশ কয়েকটি টুইট করেন সিন্ধু। বলেন, ‘বলতে খারাপ লাগছে, কিন্তু গত ৪ নভেম্বর মুম্বই যাওয়ার পথে ইন্ডিগোর ফ্লাইটে আমার খুবই খারাপ অভিজ্ঞতা হয়েছে। অজিতেশ নামে এক কর্মী আমার সঙ্গে অভব্য আচরণ করেছে। অসীমা নামে এক বিমানসেবিকা তাঁকে ঠিকমতো ব্যবহার করতে বললেও ওই কর্মী তাতে কর্ণপাত করেননি। এমনকী ওই বিমানসেবিকার সঙ্গেও খারাপ ব্যবহার করেন। এই ধরনের কর্মী যদি ইন্ডিগো-র মতো নামী বিমানসংস্থায় কাজ করে, তাহলে আগামিদিনে সংস্থার সুনাম নষ্ট হবে। প্রয়োজন হলে অসীমাকে জিজ্ঞাসা করেও দেখতে পারেন।’

Sorry to say ..i had a very bad experience😤when i was flying by 6E 608 flight to bombay on 4th nov the ground staff by name Mr ajeetesh(1/3)

— Pvsindhu (@Pvsindhu1) 4 November 2017