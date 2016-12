পাসপোর্টের পরিবর্তিত নিয়ম নিয়ে সাধারণের মতামত চাইলেন সুষমা

সংবাদ প্রতিদিন ডিজিটাল ডেস্ক: গত শুক্রবারই দেশের পাসপোর্ট আইনে পরিবর্তন এনেছে বিদেশমন্ত্রক৷ এবার সেই পরিবর্তিত পাসপোর্ট আইন নিয়ে দেশবাসীর মতামত জানতেই চাইলেন কেন্দ্রীয় বিদেশমন্ত্রী সুষমা স্বরাজ৷ রবিবার টুইট করে একথা জানতে চাইলেন সুষমা৷

We have made significant changes in the Passport rules. I would like to have your feedback pl. #PassportRules — Sushma Swaraj (@SushmaSwaraj) December 23, 2016

প্রসঙ্গত, গত শুক্রবার পাসপোর্ট আইনে বিভিন্ন পরিবর্তন আনা হয়েছে৷ সেই পরিবর্তিত নিয়মে বেশকিছু নতুন শ্রেণিও যুক্ত করা হয়েছে৷ এক নজরে দেখে নেওয়া যাক পরিবর্তিত পাসপোর্টের নিয়মাবলী…

অনাথ শিশু, সিঙ্গল মাদার, সরকারি চাকুরিজীবী, সাধু-সহ বেশ কিছু নতুন শ্রেণি সংযুক্ত হয়েছে৷

এবার থেকে জন্মের প্রমাণপত্র হিসাবে আধারকার্ড ব্যবহার করা হবে৷

একমাত্র ১৯৮৯-এর ২৬ এ জানুয়ারির পর যাঁরা জন্মেছেন তাঁদেরই আলাদা করে জন্মের প্রমানপত্র জমা দিতে হবে৷ নচেৎ নয়৷

আবেদনকারীর বাবা মার নাম উল্ল্যেখ করা বাধ্যতামূলক নয়৷

বিবাহ বিচ্ছিন্না মহিলাকেও তাঁর প্রাক্তন স্বামীর নাম উল্ল্যেখ করতে হবে না৷

বিবাহিতদের জন্য ম্যারেজ সার্টিফিকেট জমা দেওয়া প্রয়োজনীয় নয়৷

নতুন নিয়মে আবেদনকারীর বিভিন্ন নথি জমা দেওয়ার ঝক্কি কমবে৷

সাধু-সন্ন্যাসীরা তাঁদের জন্মদাতা বাবা-মা ছাড়াও ধর্মীয় গুরুর নাম দিতে পারেন পার্সপোর্টের নথিতে৷

নির্দিষ্ট দফতরের বা মন্ত্রীর নো অবজেকশন সার্টিফিকেট ছাড়াও নির্দিষ্ট চিঠিপত্র জমা দিয়েই পাসপোর্টের আবেদন করতে পারেন৷

পাসপোর্টের এই নতুন নিয়ম নিয়ে দেশবাসীর মতামত জানতে চেয়েছেন বিদেশমন্ত্রী৷ এদিকে বিদেশমন্ত্রকের মুখপাত্র বিকাশ স্বরূপ জানিয়েছেন পাসপোর্ট ডিপার্টমেন্টের তরফে টুইটারেও অ্যাকাউন্ট খোলা হয়েছে৷ তাই এবার টুইটারেও পাসপোর্ট সংক্রান্ত বিভিন্ন নথি আপনি পেয়ে যাবেন৷

New frontiers in the use of digital for citizen engagement. MoS @Gen_VKSingh launches #TwitterSeva for passport and consular services pic.twitter.com/kpqX48598d — Vikas Swarup (@MEAIndia) December 23, 2016

Congratulations to @MEAIndia for adopting #TwitterSeva across it’s Regional Passport Offices in India & Missions across the world. pic.twitter.com/laXwohraip — Twitter India (@TwitterIndia) December 23, 2016

ডিজিট্যাল ইন্ডিয়ার জন্য যে বিভিন্ন পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে এটাও তারই একটা অংশ বলে জানান বিকাশ স্বরূপ৷