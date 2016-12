সইফ পুত্র কে হয় রবীন্দ্রনাথের? বংশলতিকা ভাইরাল নেটদুনিয়ায়

সংবাদ প্রতিদিন ডিজিটাল ডেস্ক: নিজের বংশধরের নাম কি তৈমুর রাখতেন রবি ঠাকুর? নামকরণের ক্ষেত্রে বেশ শৌখিন ছিলেন কবি, আত্মীয় পরিজনদের সন্তানসন্ততির নাম তো রাখতেনই। এমনকী শান্তিনিকেতনের বাড়িগুলিরও চমৎকার নাম রেখেছিলেন। সেই তিনি কি তৈমুর নাম রাখতেন? সে অবশ্য গবেষণার বিষয়। তবে পাকেচক্রে সে নাম হয়ে গিয়েছে। চমকালেন তো। ঘটনা কিন্তু তাই-ই।

আসলে ঠাকুর বাড়ির মেয়ে শর্মিলা। তাঁর নাতির সঙ্গে যে ঠাকুরবাড়ির সম্পর্ক থাকবে সেটাই স্বাভাবিক। শর্মিলা নিজে তা নিয়ে কতটা ভাবিত সে প্রশ্ন আলাদা। তবে খেটেখুটে কেউ একজন বানিয়েছেন সেই বংশতালিকা। যা এখন ভাইরাল নেটদুনিয়ায়।

দেখে নেওয়া যাক সেই বংশতালিকা-

(সৌজন্যে- হোয়াটসঅ্যাপ)

এমনিতেই সইফ-করিনার পুত্রের নাম তৈমুর কেন, তা নিয়ে সরব হয়েছে নেটদুনিয়া। যে তৈমুর দিল্লিকে ধ্বংস করেছিলেন, তাঁর নামে সদ্যোজাতের নামকরণ নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। তবে এ ব্যাপারে এখনও নিজেদের সিদ্ধান্ত জানাননি নবাব পরিবার। তবে এই তৈমুর নামের সঙ্গে রবি ঠাকুরের নাম জোড়ায় হাসির ফোয়ারা ছুটছে নেটদুনিয়ায়।

আসলে তথ্যগতভাবে এ বংশতালিকা ঠিকই। আর তাই লতায়-পাতায় রবি ঠাকুরের উত্তরসূরি হিসেবেই নাম থাকবে করিনা তনয় তৈমুরের। তবে বংশতালিকায় সম্পর্কের নামের ক্ষেত্রে কিছু গোলোযোগ থেকে গিয়েছে। সোশ্যাল মিডিয়ার পোস্টেই তা শুধরে দেওয়ার চেষ্টা করেছেন কেউ কেউ। দাদুর বদলে ঠাকুর্দা কিংবা দৌহিত্রীর জায়গায় পৌত্রী হলে ঠিকঠাক হয়। টুকটাক এই গোলোযোগ সত্ত্বেও সম্পর্কের সূত্রটি অক্ষুণ্ণই আছে। আর তাই বহু শেয়ারে ছড়াচ্ছে এই বংশতালিকা।

Kareena and Saif greets the media as they are back home with baby Taimur pic.twitter.com/WScaFfPnOT

— Kareena Kapoor Khan (@KareenaUpdates) December 22, 2016