ভারতের সশস্ত্র সেনার জন্য এবার অত্যাধুনিক গাড়ি

সংবাদ প্রতিদিন ডিজিটাল ডেস্ক: ঢেলে সাজানো হচ্ছে সশস্ত্র ভারতীয় সেনাকে৷ ইজরায়েল ও আমেরিকার সঙ্গে অত্যাধুনিক যুদ্ধবিমান ক্রয় সংক্রান্ত চুক্তির পর এবার টাটা মোটরসের সঙ্গেও নয়া চুক্তি করল প্রতিরক্ষা মন্ত্রক৷ এই চুক্তি মোতাবেক আর্মি ও নেভিকে বিশেষভাবে নির্মিত ৩১৯২টি সাফারি স্টর্ম সরবরাহ করবে টাটা মোটরস৷

এই গাড়িগুলি ন্যূনতম ৮০০ কিলোগ্রাম করে ওজন বহনে সক্ষম৷ গাড়িগুলির ছাদ নির্মিত হয়েছে শক্ত ধাতব পদার্থ দিয়ে৷ ভিতরে রয়েছে এসি৷ এতদিন সেনাবাহিনী যে মারুতি জিপসি ব্যবহার করত, তার জায়গায় এবার থেকে এই ‘সাফারি স্টর্ম’ ব্যবহার করবে সশস্ত্র সেনা৷ এই বিষয়ে টাটা মোটরসের এক কর্তা বলেছেন, “প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের সঙ্গে নয়া চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ায় আমরা গর্বিত৷ ভবিষ্যতেও ভারতীয় বাহিনীকে আরও মোবিলিটি সলিউশন সাপ্লাই করতে পারব বলে আশা করছি৷”

নয়া গাড়ি সরবরাহের জন্য প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের সঙ্গে প্রায় ৩৭৫ কোটি টাকার চুক্তি হয়েছে টাটা-র, খবর বিশেষ সূত্রের৷ নয়া আপগ্রেডেড সাফারি স্টর্মগুলি ইতিমধ্যেই ১৫ মাসের ট্রায়াল সাফল্যের সঙ্গে উতরেছে৷ সূত্রের খবর, সেনাবাহিনীর জন্য নতুন গাড়ি বরাদ্দে প্রতিরক্ষা মন্ত্রক তিনটি শর্ত দিয়েছিল৷ গাড়িরগুলির ন্যূনতম বহনক্ষমতা ৮০০ কিলোগ্রাম হতে হবে৷ ছাদ হতে হবে শক্ত৷ থাকতে হবে এসি৷ GS800 ক্যাটাগরিতে তৈরি টাটার তৈরি এই নয়া গাড়িগুলি সেই সব শর্তই পূরণ করতে পেরেছে বলে খবর৷ ২০১২-য় আত্মপ্রকাশ করে টাটার এই নয়া গাড়ি৷ অন-রোড ও অফ-রোড – দুই ক্ষেত্রেই সমান দাপট বজায় রেখে চলতে পারার জন্য এই গাড়ির সুনাম রয়েছে৷ ১৯৫৮ থেকে ভারতীয় সশস্ত্র সেনার জন্য গাড়ি সরবরাহ করে টাটা৷ এখনও পর্যন্ত সশস্ত্র ও আধা সেনার জন্য দেড় লক্ষেরও বেশি গাড়ি সরবরাহ করেছে টাটা৷

Proud to announce that 3192 Tata Safari Stormes will be serving the Indian Army! https://t.co/wxs7zTUq02 pic.twitter.com/vEzliqyf98

— Tata Motors (@TataMotors) April 27, 2017