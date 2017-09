প্রথমবার মা হলেন সেরেনা, সোশ্যাল মিডিয়ায় শুভেচ্ছার বন্যা

সংবাদ প্রতিদিন ডিজিটাল ডেস্ক: টেনিস কোর্টে হাজারো রেকর্ড করেছেন। কিন্তু প্রথমবার মা হওয়ার অনুভূতি এক্কেবারে অন্যরকম। সেই অনুভূতি শব্দে ব্যক্ত করা কঠিন। আর ঠিক এমনই অনুভূতি বর্তমানে সেরেনা উইলিয়ামসের। শুক্রবার তাঁর কোচ প্যাট্রিক মোরাটোগ্লো টুইট করে সেরেনার মা হওয়ার খবর জানান ভক্তদের। কন্যা সন্তানের জন্ম দিয়েছেন তিনি। মার্কিন টেনিস তারকাকে শুভেচ্ছা জানিয়ে তাঁর দ্রুত কোর্টে ফেরার কামনাও করেন কোচ।

কন্যা সন্তানের জন্মের খবর পাওয়ার পর থেকেই সোশ্যাল মিডিয়ায় শুভেচ্ছার বন্যা বইছে। সদ্যোজাতর জন্য সেরেনা ও তাঁর হবু স্বামী অলেক্সিস ওহানিয়ানকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন স্বদেশি তারকা স্লোয়ানি স্টিফেন্স। সেরেনা কন্যাকে দেখার জন্য মুখিয়ে রয়েছেন তিনি। বিশ্বের তিন নম্বর মুরুগুজা আবার মজা করে বলছেন, “মেয়ে হয়েছে? আশা করি সে টেনিস খেলবে না!” যদিও সেরেনা ও অলেক্সিস এখনও কন্যা সন্তানের কথা নিজেরা কিছু জানাননি। তবে জানা গিয়েছে, মা ও সন্তান দুজনই সুস্থ।

Congratulations @alexisohanian for your baby girl. I have 3 daughters & each time it is the same incredible journey. I am happy for you.

— PATRICKMOURATOGLOU (@pmouratoglou) September 1, 2017