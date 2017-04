উরির কায়দায় এবার কুপওয়াড়ায় জঙ্গি হামলা, শহিদ ৩ জওয়ান

সংবাদ প্রতিদিন ডিজিটাল ডেস্ক: ফের অশান্ত ভূস্বর্গ৷ নিয়ন্ত্রণরেখা সংলগ্ন জম্মু ও কাশ্মীরের কুপওয়াড়া জেলায় ভারতীয় সেনাঘাঁটিতে হামলা চালাল জঙ্গিরা৷ এদিন ভোর চারটে নাগাদ সেনাঘাঁটিতে হামলা চালিয়েছে জঙ্গিরা, খবর সংবাদ সংস্থা পিটিআইয়ের৷

পাল্টা জবাব দিচ্ছে ভারতীয় সেনাও৷ ভোর থেকেই জঙ্গিদের সঙ্গে সেনাবাহিনীর প্রবল গুলির লড়াই চলছে৷ জঙ্গিদের গুলিতে তিন ভারতীয় সেনা শহিদ হয়েছেন৷ জঙ্গিরা ভারী অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে উরি হামলার কায়দায় ভারতীয় সেনাঘাঁটি আক্রমণ করে৷ মৃতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা পুলিশের৷

#UPDATE : Three Army personnel lost their lives in #Kupwara attack; 2 terrorists killed. Search operation on pic.twitter.com/cEZ7q3gIum

সেনার পাল্টা গুলিতে দুই জঙ্গিও নিকেশ হয়েছে৷ আরও জঙ্গি এলাকায় লুকিয়ে রয়েছে বলে আশঙ্কা৷ সেনা-পুলিশ যৌথ অভিযান শুরু হয়েছে৷ জঙ্গিদের খোঁজে চলছে চিরুনি তল্লাশি৷ গতবছর উরিতে পাক জঙ্গিদের হামলায় শহিদ হন ১৯ জন জওয়ান৷

Two militants killed in #Kupwara #attack. Hunt on for others: sources.

— Press Trust of India (@PTI_News) April 27, 2017