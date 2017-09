প্রকাশিত হল যুব বিশ্বকাপের অফিশিয়াল গানের ভিডিও

সংবাদ প্রতিদিন ডিজিটাল ডেস্ক: সামনেই দুর্গাপুজো। এরপরই শুরু হয়ে যাবে অনূর্ধ্ব-১৭ ফুটবল বিশ্বকাপ। গোটা দেশেই শুরু হয়ে গিয়েছে তার তোড়জোড়। কলকাতা-সহ দেশের মোট ছ’টি শহরে টুর্নামেন্টটি অনুষ্ঠিত হবে। ইতিমধ্যে ফুটবল জ্বরে কাবু প্রত্যেকটি শহর। এআইএফএফ থেকে শুরু ফুটবলপ্রেমী মানুষ, প্রত্যেকের মধ্যেই উত্তেজনা চরমে। এর মধ্যেই প্রকাশিত হল যুব বিশ্বকাপের অফিশিয়াল গানের ভিডিও।

বিশ্বকাপের অফিশিয়াল গান ‘কার কে দিখলা দে গোল’ গেয়েছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা গায়ক বাবুল সুপ্রিয় এবং শান। গানটি লিখেছেন অমিতাভ ভট্টাচার্য। সুর করেছেন প্রীতম। ভিডিওতে রয়েছেন ভারতীয় ফুটবলের আইকন বাইচুং ভুটিয়াও। দেখাবেন তাঁর ফুটবল স্কিল। এছাড়াও রয়েছেন মাষ্টার ব্লাস্টার শচীন রমেশ তেণ্ডুলকর। গোটা দেশের সংস্কৃতি এবং ফুটবলকে এক সূত্রে বাঁধা হয়েছে ভিডিওটিতে। একটি বিবৃতিতে টুর্নামেন্ট ডিরেক্টর জেভিয়ার সেপ্পি বলেন, ‘টুর্নামেন্টের সময় যত এগিয়ে আসছে, সাধারণ মানুষের মধ্যে উৎসাহ বেড়েই চলেছে। গোটা দেশেই ফুটবল বিশ্বকাপকে ঘিরে উত্তেজনা চরমে। আশা করছি টুর্নামেন্ট চলাকালীন গ্যালারির কোনও অংশ ফাঁকা থাকবে না।’

It’s the biggest football tournament in India!

Get set to cheer and scream with the song for the #FIFAU17WC India! #FootballTakesOver pic.twitter.com/KfCZlwRWD3

