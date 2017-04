ধোনির উইকেট নেওয়ার পর এ কথাই জানালেন কুলদীপ

সংবাদ প্রতিদিন ডিজিটাল ডেস্ক: মহেন্দ্র সিং ধোনির উইকেট নেওয়াটা যে কোনও বোলারের কাছেই স্পেশাল পাওনা৷ আর তাই কুলদীপ যাদবের মতো ভারতীয় তরুণ স্পিনার গুরুত্বপূর্ণ সময় মাহিকে প্যাভিলিয়নে ফেরাতে পারায় দারুণ উচ্ছ্বসিত৷ বুধবার সুপারজায়ান্টদের ঘরের মাঠেই তাঁদের দুরমুশ করেছেন নাইটরা৷ এসেছে কাঙ্খিত জয়৷ ধোনিকে আটকে দিয়ে অর্ধেক কাজটাই সেরে ফেলেছিলেন কেকেআর দলের চায়নাম্যান৷

আইপিএল-এ মূলত ব্যাটসম্যানদেরই আধিপত্য দেখা যায়৷ বাউন্ডারি আর ওভার বাউন্ডারির ফুলঝুরি দেখতেই যেন মাঠে হাজির জন হাজার হাজার দর্শক৷ সেখানে বোলারদের ভাল পারফর্ম করার তাগিদটা আরও বেড়ে যায়৷ কুলদীপ বলছেন, “নেতা গম্ভীর দলের প্রতিটি স্পিনারের উপর ভরসা রাখেন৷ বিশ্বাস করেন আমাদের মতো তরুণদেরও বড় ভূমিকা রয়েছে৷ আর সেখান থেকেই আত্মবিশ্বাস বেড়ে যায়৷”

