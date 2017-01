হিন্দু ধর্মই ভারতকে বিশ্বে শ্রেষ্ঠ আসনে বসাবে: মোহন ভাগবত

সংবাদ প্রতিদিন ডিজিটাল ডেস্ক: কলকাতা হাই কোর্টের অনুমতি মেলার পর শনিবার ব্রিগেড ময়দানে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের সভায় কী বললেন সংঘপ্রধান মোহন ভাগবত, পড়ুন গুরুত্বপূর্ণ নির্যাস:

বক্তব্য শেষ করলেন মোহন ভাগবত।

হিন্দু ধর্মকে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ বানাতে হবে।

হিন্দু সমাজের উন্নতি সাধন কারও একার কাজ নয়, সমগ্র সমাজের কাজ।

সবাইকে ভালবাসতে হবে, সবাইকে বন্ধু ভাবতে হবে।

নানা বাধা এসেছে, সংঘ থেমে থাকেনি। ভবিষ্যতেও এগিয়ে যাবে।

৯০ বছর ধরে সংঘ তার মিত্রদের সংঘে সাধনা করে, দেশপ্রেমের গান গায়।

কোনও বাধায় ভয় পাব না, সংক্রান্তির দিন হিন্দুদের এই সংকল্প নিতে হবে।

আরএসএস কোনও ধর্মের বিরোধী নয়, আমাদের মূল লক্ষ্য হিন্দুসমাজকে সংগঠিত করা ও শক্তিশালী করা।

We are not working against anyone but only working to unite the Hindu community and for its empowerment: RSS Chief Mohan Bhagwat

