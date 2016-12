‘রোজভ্যালির বাগানে ফুল’ হতে চেয়েছিলেন বাবুল!

সংবাদ প্রতিদিন ডিজিটাল ডেস্ক: রোজভ্যালি কাণ্ডে শুক্রবারই সিবিআইয়ের হাতে গ্রেপ্তার হয়েছেন তৃণমূল সাংসদ তাপস পাল৷ প্রতিহিংসার রাজনীতির কারণেই যে এই পদক্ষেপ, সে অভিযোগ করেছেন খোদ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়৷ এবার একই ইস্যুতে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বাবুল সুপ্রিয়কে বিঁধলেন তৃণমূল সাংসদ ডেরেক ও’ব্রায়ান৷

এদিন টুইটারে একটি ভিডিও পোস্ট করেছেন ডেরেক৷ যেখানে বাবুলের মুখে শোনা যাচ্ছে রোজভ্যালির প্রশংসা৷ এমনকী ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে, রোজভ্যালির ফুলের বাগানে তিনিও ফুল হতে চান বলেও ইচ্ছে প্রকাশ করছেন বাবুল৷ এই ভিডিও প্রকাশ করেই রোজভ্যালির সঙ্গে বিজেপি নেতার সম্পর্কের চিত্রটি খোলসা করেছেন ডেরেক৷ এদিন বাবুলের বিয়ের একটি ছবিও পোস্ট করেছেন তিনি৷ যেখানে উপস্থিত সাহারা কর্তা সুব্রত রায়৷ আর তারপরই কটাক্ষ করে তাঁর প্রশ্ন, এ ছবির কথা কি ভুলে গিয়েছেন মোদি?

Modi babu, did you miss this ? ‘Sahara’ Roy and… you preaching on corruption ? pic.twitter.com/VvpURxaftg

— Derek O’Brien (@quizderek) December 30, 2016