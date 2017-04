তিন তালাকের অনুমতি দেয় না শরিয়ত: বেঙ্কাইয়া নায়্ডু

সংবাদ প্রতিদিন ডিজিটাল ডেস্ক: তিন তালাকের বিরুদ্ধে মুখ খুললেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বেঙ্কাইয়া নায়্ডু। রবিবার তিনি বলেন, তিন তালাক কোনও ধর্মীয় ইস্যু নয়। কারণ, শরিয়তে তিন তালাকের অনুমতি নেই। খবরটি জানিয়েছে সংবাদ সংস্থা পিটিআই।

পাশাপাশি, তিন তালাকের মতো ইস্যু নিয়ে চুপ করে থাকায় কংগ্রেসকেও একহাত নিয়েছেন কেন্দ্রীয় তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী। বেঙ্কাইয়া নায়্ডু এদিন বলেন, “তিন তালাকের কোনও ধর্মীয় ভিত্তি নেই। শরিয়তে এর অনুমতি দেয় না। অন্যান্য মহিলাদের মতো মুসলিম মহিলাদেরও সসম্মানে ও মাথা উঁচু করে বাঁচার ন্যায্য অধিকার রয়েছে। কেন এই বৈষম্য। অবিলম্বে এর একটা বিহিত হওয়া দরকার।”

নরেন্দ্র মোদি তিন তালাক ইস্যুকে রাজনৈতিক ফায়দার জন্য ব্যবহার করছেন বলে সম্প্রতি অভিযোগ তুলেছিলেন কংগ্রেস নেতা গুলাম নবি আজাদ ও মল্লিকার্জুন খারগে প্রধানমন্ত্রী। সেই অভিযোগের জবাবে এদিন নায়্ডু বলেন, “মোদি বলেছিলেন মুসলিম সমাজকে এবার এই বিষয়ে ভাবতে হবে।” সংখ্যালঘু তাস খেলার অভ্যাস রয়েছে কংগ্রেসের, পাল্টা তোপ কেন্দ্রীয় তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রীর। তাঁর বক্তব্য, “কিন্তু সংখ্যালঘু মহিলাদের নিয়ে কোনও মাথাব্যথা নেই কংগ্রেসের।”

#TripleTalaq has no sanction in Shariat; shouldn’t be politicized. Its about right to equality & right to live with dignity for Muslim Women pic.twitter.com/i8xoiObZdv

কোনও জাতপাত বা ধর্ম নয়, এটা মহিলাদের সমানাধিকার পাওয়ার লড়াই, স্পষ্ট জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী। কয়েকজন রাজনীতিবিদের স্পষ্টই কথা মুখের উপর বলার ক্ষমতা নেই, তাঁদের অ্যামনেসিয়া রয়েছে বলেও এদিন কটাক্ষ করেছেন নায়্ডু। কেন্দ্রের প্রতিটি উন্নয়নমূলক পদক্ষেপে স্রেফ রাজনৈতিক কারণে বাধা দিচ্ছে বিরোধীরা বলেও অভিযোগ করেছেন তিনি। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির উন্নয়ন যজ্ঞের সামনে বিরোধীরা খেই হারিয়ে ফেলে উল্টোপাল্টা অভিযোগ আনছে বলেও এদিন তীব্র ভাষায় সমালোচনা করেছেন বেঙ্কাইয়া নায়্ডু।

সব রাজনৈতিক দলকে ‘ঋণাত্মক রাজনীতি’ ভুলে দেশ ও দেশবাসীর স্বার্থে এগিয়ে আসার ডাক দিয়েছেন বিজেপির এই বর্ষীয়ান নেতা।

This goes to prove that no politician or commentator knows the mind, pulse and needs of the people of India like PM Shri @narendramodi. 3/n pic.twitter.com/TUW4n9ejdZ

— M Venkaiah Naidu (@MVenkaiahNaidu) April 30, 2017