বিমানবন্দরে ভারতীয় সেনাকে অভিনব কায়দায় সম্মান জনতার, ভাইরাল ভিডিও

সংবাদ প্রতিদিন ডিজিটাল ডেস্ক: দেশের জন্য প্রাণ দিতে যেমন তাঁরা কার্পণ্য করেন না, তেমনই শত্রুর প্রাণ নিতেও দ্বিধা করেন না৷ দিনের পর দিন নাওয়া-খাওয়া ভুলে পড়ে থাকেন দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে৷ সেই ত্যাগের সঠিক মূল্য কি আমরা আজ পর্যন্ত দিতে পেরেছি? বোধহয় না৷ কিন্তু এতদিন হয়নি বলে কি আজ হবে না? নিশ্চয়ই হতে পারে৷ যেমন সম্প্রতি দিল্লি বিমান বন্দরে হল৷

ভোররাত তিনটে নাগাদ এক ঐতিহাসিক মুহূর্তের সাক্ষী হল ইন্দিরা গান্ধী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর৷ সেই সময়ই বিদেশ থেকে এক মিশন সেরে ফিরছিলেন ভারতীয় সেনার একটি দল৷ সেনার পোশাকে সৈনিকদের দেখা মাত্রই হাততালিতে ফেটে পড়েন উপস্থিত জনতা৷ উচ্ছ্বাসের সঙ্গে সবাইকে স্বাগত জানানো হয়৷ করা হয় করমর্দন৷ গোটা ঘটনা ক্যামেরাবন্দি করেন মেজর গৌরব আর্য৷ সোশ্যাল মিডিয়ায় তিনি ভিডিওটি আপলোড করে লেখেন, হ্যাঁ, ভারতীয় সেনার দিন এবার এসেছে৷

0300 hrs, Indira Gandhi International Airport, crowds break into spontaneous applause when they see #IndianArmy soldiers. The day has come 🙏 pic.twitter.com/olK3nIHXJY

— Major Gaurav Arya (@majorgauravarya) April 18, 2017