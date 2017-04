বলিউড নায়কদের দিব্যি টক্কর দেবে রিজিজু-রাঠোরের এই শরীরচর্চা

সংবাদ প্রতিদিন ডিজিটাল ডেস্ক: মাথার চুল না পাকলে নাকি রাজনীতিতে অভিজ্ঞতা হয় না৷ এমনটাই প্রচলিত ছিল একটা সময়৷ কিন্তু সময় যত এগিয়েছে এই কথাও পুরাতনের খাতায় ঠাঁই পেয়েছে৷ আর রাজনীতি পেয়েছে তারুণ্যের তকমা৷ এখন দেশের রাজনীতি আর বার্দ্ধক্যের একপেশে গণ্ডীতে সীমাবদ্ধ নয় বরং তারুণ্যের যোগে হয়ে উঠছে ফিট অ্যান্ড ফাইন৷ আর এই নয়া প্রথাকেই এগিয়ে নিয়ে চলেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির মন্ত্রিসভার দুই সদস্য রাজ্যবর্ধন সিং রাঠোর ও কিরেন রিজিজু৷ দু’জনের শরীরচর্চার নমুনা দেখলে বলিউড হিরোরাও অবাক হয়ে যাবেন৷

[হিন্দু দেবীর ছবি পোস্ট করে বিপাকে হলিউড গায়িকা]

এখন কেন্দ্রীয় সরকারের তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রকের রাষ্ট্রমন্ত্রী হলেও কমনওয়েলথ গেমসে সোনা জেতা অ্যাথলিট রাজ্যবর্ধন সিং রাঠোর৷ দীর্ঘদিন কাজ করেছেন ভারতীয় সেনার হয়ে৷ রাজনীতিতে যোগ দিয়েও সে দিনের অভ্যাসগুলি ছাড়েননি বিজেপি সাংসদ৷ প্রতিদিন নিয়মিত এভাবেই শরীরচর্চা করেন তিনি৷

While doing duty we’ve no time for physical fitness. But my Olympian colleague @Ra_THORe manages some time & gives me a tough challenge👍 pic.twitter.com/ZKDAa2B96F

— Kiren Rijiju (@KirenRijiju) April 19, 2017