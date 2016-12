জানেন, বড়দিনে কীভাবে সময় কাটাচ্ছেন বিরুষ্কা?

সংবাদ প্রতিদিন ডিজিটাল ডেস্ক: বাইশ গজে বদলা নেওয়ার পালা শেষ৷ এবার মাঠের বাইরে চুটিয়ে প্রেম করার পালা৷ বড়দিনকে আরও একটু স্পেশাল করে তুলতে বান্ধবী অনুষ্কা শর্মার সঙ্গে সময় কাটানোকেই বেছে নিলেন বিরাট কোহলি৷ তবে মুম্বই বা দিল্লিতে নয়, বছর শেষের উৎসবের সেলিব্রেশনের জন্য উত্তরাখণ্ডে পৌঁছে গেলেন এই লাভ বার্ডস৷

ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে পাঁচ টেস্টের সিরিজের মাঝেই মডেল হেজেল কিচের সঙ্গে সাত পাকে বাঁধা পড়েছিলেন ভারতীয় ক্রিকেটার যুবরাজ সিং৷ যুবির বিয়েতে শেষবার ফ্রেমবন্দি হয়েছিল বহুচর্চিত এই সেলেব জুটি৷ ইংল্যান্ডকে ৪-০ ব্রাউনওয়াশ করে ফের একসঙ্গে ধরা দিলেন তাঁরা৷ বড়দিনে একান্তে সময় কাটাতে শনিবার উত্তরাখণ্ডে পৌঁছে গিয়েছে বিরুষ্কা৷ এই রাজ্যেরই আবার ব্র্যান্ড অ্যাম্বাস্যাডর হলেন ভারতীয় টেস্ট ক্যাপ্টেন৷ তাই বিরাটের উত্তরাখণ্ডে আগমনে দারুণ খুশি মুখ্যমন্ত্রী হরিণ রাওয়াত৷ তাঁকে হাতিয়ার করেই টুইটারে রাজ্যের পর্যটনশিল্পের প্রচারও সারলেন মুখ্যমন্ত্রী৷ তিনি টুইট করেছেন, “উত্তরাখণ্ডে বিরাট ও অনুষ্কাকে স্বাগত জানাই৷ আশা করি এই সফরে আপনাদের কাছে স্মরণীয় হয়ে থাকবে৷”

চলতি বছর এপ্রিল মাসেই রাজ্যের ব্র্যান্ড অ্যাম্বাস্যাডর হিসেবে ভারতীয় ক্রিকেটের আইকনের নাম ঘোষণা করা হয়েছিল৷ সেই ঘোষণা পর প্রথমবার উত্তরাখণ্ড এলেন বিরাট৷ তবে ক্যামেরা পিছু ছাড়ল না বিরুষ্কার৷ বর্ষবরণের উৎসবে এই হট জুটি কীভাবে মেতে ওঠেন, সেদিকেই এবার নজর থাকবে তাঁদের ফ্যানদের৷

Merry Christmas everyone. 🎄 🎄 I hope all of you have a great day. 👍 😊 pic.twitter.com/Cs1zAT2ZUM

— Virat Kohli (@imVkohli) December 25, 2016