ডিজির কাছে ধুলাগড়ের পরিস্থিতি জানতে চাইলেন রাজ্যপাল

সংবাদ প্রতিদিন ডিজিটাল ডেস্ক: গত সাতদিনেরও বেশি সময় ধরে দুই গোষ্ঠীর মধ্যে সংঘর্ষে উত্তাল হয়ে রয়েছে হাওড়ার ধুলাগড়। এই পরিস্থিতিতে এবার আসরে নামলেন রাজ্যপাল। রাজ্যের পুলিশের ডিজি সুরজিৎ কর পুরকায়স্থের কাছ থেকে হাওড়ার আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির খোঁজখবর নিলেন রাজ্যপাল কেশরীনাথ ত্রিপাঠী, দাবি একটি সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যমের।

সূত্রের খবর, সুরজিৎ কর পুরকায়স্থকে রাজভবনে ডেকে পাঠান রাজ্যপাল। তাঁর কাছ থেকে হাওড়ার আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ চান। বিশেষত ধুলাগড় এখন কী অবস্থায় রয়েছে, খুঁটিয়ে জানতে চান কেশরীনাথ ত্রিপাঠী। গোটা বিষয়টি নিয়ে রাজ্যপালকে ‘ব্রিফ’ করেন পুলিশের ডিজি। হাওড়ার সার্বিক পরিস্থিতির উপর সুরজিৎ কর পুরকায়স্থকে নজর রাখতে বলেন রাজ্যপাল। দুষ্কৃতীদের চিহ্নিত করে তাদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক পদক্ষেপও করতে বলেছেন ডিজিকে। যাঁরা ভয়ে ধুলাগড় ছাড়তে বাধ্য হচ্ছেন, তাঁদের নিরাপত্তার বিষয়টি সুনিশ্চিত করতে বলেছেন রাজ্যপাল।

অন্যদিকে, বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি অমিত শাহ তিন সদস্যের সংসদীয় দল ধুলাগড়ে পাঠাচ্ছেন বলে জানা গিয়েছে। আগামিকাল, শনিবার তাঁরা ধুলাগড় যাবেন। ওই সংসদীয় দলে রয়েছেন লোকসভার সাংসদ জগদম্বিকা পাল, সাংসদ ও প্রাক্তন মুম্বই পুলিশ কমিশনার সত্যপাল সিং ও রাজ্যসভার সাংসদ রূপা গঙ্গোপাধ্যায়। বিজেপির রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষও ওই দলের সঙ্গে থাকবেন বলে জানা গিয়েছে।

একটি মিছিলকে কেন্দ্র করে দুই গোষ্ঠীর মধ্যে সংঘর্ষে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে কলকাতা থেকে মাত্র ৩৫ কিলোমিটার দূরে ধুলাগড়ের একাধিক পাড়া। বিজেপি ও কংগ্রেসের প্রতিনিধিরা ঘটনাস্থল পরিদর্শনে যেতে চাইলে পুলিশ বাধা দেয় বলে অভিযোগ৷ অভিযোগের তির স্থানীয় কয়েকজন কুখ্যাত দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে৷ দুই গোষ্ঠীর মধ্যে সংঘর্ষে পুড়িয়ে দেওয়া হয় প্রায় শতাধিক বাড়ি, লুঠপাটও চালানো হয় বলে অভিযোগ। প্রাণ বাঁচাতে এলাকা ছেড়ে পালান বাসিন্দারা। প্রশাসনের তরফে কড়া হাতে পরিস্থিতির মোকাবিলা করা হচ্ছে৷ রাস্তার মোড়ে মোড়ে পুলিশ পিকেট বসানো হয়েছে৷ তৈরি রাখা হয়েছে র‍্যাফ৷

#BJP accuses WB CM #MamataBanerjee of practising ‘appeasement politics’, asks her to break ‘silence’ on communal violence at #Dhulagarh

— Press Trust of India (@PTI_News) December 20, 2016