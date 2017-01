তিন লস্কর জঙ্গিকে মৃত্যদণ্ডের নির্দেশ বনগাঁ আদালতের

সংবাদ প্রতিদিন ডিজিটাল ডেস্ক: দেশদ্রোহিতার অপরাধে তিন লস্কর জঙ্গিকে মৃত্যুদণ্ডের সাজা দিল বনগাঁ আদালত৷ মহম্মদ ইউনিস, শেখ আবদুল্লা, মুজফফর আহমেদ রাঠোরকে শনিবার ফাঁসির নির্দেশ দিলেন বিচারক৷

চার লস্কর জঙ্গিকে ২০০৭ সালের ৪ এপ্রিল পেট্রাপোল সীমান্ত থেকে গ্রেফতার করে কেন্দ্রীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী বা বিএসএফ৷ প্রাথমিকভাবে তাদের বিরুদ্ধে অনুপ্রবেশের অভিযোগ থাকলেও পরে জিজ্ঞাসাবাদের পর একাধিক বিস্ফোরক তথ্য জানতে পারেন কেন্দ্রীয় গোয়েন্দারা৷ দেশে নাশকতার বড়সড় ছক ছিল ওই চার জঙ্গির৷ তাদের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগে মামলা দায়ের হয়৷ পরে রাজ্য সিআইডি ওই ঘটনায় তদন্তের ভার নেয়৷ ২০১৩-য় এক জঙ্গি পালিয়ে যায়৷ বাকি তিনজনকে এদিন মৃত্যুদণ্ডের সাজা শোনাল আদালত৷

সাজাপ্রাপ্ত তিন জঙ্গির মধ্যে দুজন পাক নাগরিক ও একজন ভারতীয়৷ এদের মধ্যে মহম্মদ ইউনিস লস্করের ফিদায়েঁ জঙ্গি৷ মুম্বই ট্রেন বিস্ফোরণের সঙ্গে যুক্ত তার যোগ রয়েছে বলে জানতে পারে সিআইডি৷ নারকো-অ্যানালিসিস টেস্টে উঠে আসে একের পর এক বিস্ফোরক তথ্য৷ কাশ্মীরে হামলার ছক ছিল জঙ্গিদের, খবর সিআইডি সূত্রে৷ এদিন জঙ্গিদের চরম সাজা শোনাল আদালত৷

West Bengal: Bongaon Court convicts three LeT terrorists, pronounce capital punishment. They were arrested from Bongaon border in 2007.

