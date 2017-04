জাহির-সাগরিকাকে শুভেচ্ছা জানাতে গিয়ে মারাত্মক ভুল করে বসলেন কুম্বলে

সংবাদ প্রতিদিন ডিজিটাল ডেস্ক: শাহরুখ খানের সুপারহিট ছবি ‘চক দে ইন্ডিয়া’-তে ভারতীয় জুনিয়র ক্রিকেটার দলের ক্যাপ্টেনের গলায় মালা পরাতে রাজি হননি মহিলা হকি দলের স্ট্রাইকার সাগরিকা ঘাতগে৷ সেই দৃশ্যে দর্শকদের হাততালিও কুড়িয়েছিলেন তিনি৷ কিন্তু রিয়েল লাইফে হল ঠিক উল্টোটা৷ টিম ইন্ডিয়ার এককালের অন্যতম সেরা পেসারকেই জীবনসঙ্গী হিসেবে বেছে নিলেন বলিউড অভিনেত্রী৷ সাগরিকার সঙ্গে বাগদান পর্ব সারলেন জাহির খান৷ আর তাঁদের শুভেচ্ছা জানাতে গিয়েই মারাত্মক এক ভুল করে বসলেন ভারতের কোচ অনিল কুম্বলে৷

Never laugh at your wife’s choices. You are one of them !!! Partners for life. #engaged @sagarikavghatge pic.twitter.com/rUOtObFhiX

— zaheer khan (@ImZaheer) April 24, 2017