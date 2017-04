‘শুধু মাথা কামালেই হবে না, ইনাম পেতে পূরণ করতে হবে বাকি দুই শর্ত’

সংবাদ প্রতিদিন ডিজিটাল ডেস্ক: শুধু মাথা কামালেই হবে না, তার সঙ্গে গলায় একজোড়া পুরনো ছেঁড়া জুতোর মালা পরে গোটা দেশ ঘুরতে হবে। তাহলেই মিলবে ফতোয়ার ১০ লক্ষ টাকা ইনাম। বুধবার যাঁর ফতোয়ার যোগ্য জবাব দিতে সাংবাদিকদের ডেকে মাথা কামালেন সংগীতশিল্পী সোনু নিগম, সেই পশ্চিমবঙ্গ সংখ্যালঘু ইউনাইটেড কাউন্সিলের সহ-সভাপতি তথা মৌলবী সৈয়দ শাহ আতেফ আলি আল কাদরি এবার নয়া দাবি রাখলেন। এদিন দিনভর কাদরির ফতোয়া এবং সোনুর পাল্টা জবাব নিয়েই সরগরম ছিল বিভিন্ন মহল। কাদরি ফতোয়া জারি করেছিলেন, সোনুর মাথা কামিয়ে গলায় একজোড়া ফাটা জুতোর মালা পরিয়ে গোটা দেশে ঘোরাতে পারলে ১০ লক্ষ টাকা ইনাম দেবেন। সেই ফতোয়ার পাল্টা এদিন সোনু নিজের মাথা কামিয়ে নেন। এরপর ইনামের টাকা দাবি করেছেন সোনু। সংবাদ সংস্থা এএনআইকে কাদরি জানিয়েছেন, তিনটের মধ্যে একটি শর্ত পূরণ হয়েছে। বাকি শর্ত পূরণ করলে তবেই মিলবে ইনাম।

Sonu Nigam has not done all the things I asked for, two out of the three things remain unfulfilled: Syed Sha Atef Ali Al Quaderi on fatwa pic.twitter.com/ONUmrPCHzi

— ANI (@ANI_news) April 19, 2017