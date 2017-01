মৃত্যুর হুমকি দেওয়া হল সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়কে

সংবাদ প্রতিদিন ডিজিটাল ডেস্ক: মৃত্যুর হুমকি দেওয়া হল সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়কে৷ আগামী ১৯ জানুয়ারি একটি অনুষ্ঠানে যোগ দিতে মেদিনীপুর যাওয়ার কথা ছিল সিএবি সভাপতির৷ কিন্তু তার আগেই শনিবার তাঁর বাড়িতে এসে পৌঁছয় একটি হুমকি চিঠি৷ জানা গিয়েছে, কুরিয়ার করে তাঁর বাড়িতে একটি চিঠি পাঠানো হয়৷ চিঠিতে লেখা, মেদিনীপুর গেলে আর ফিরে আসতে হবে না৷

সোমবার নিজেই এই হুমকি চিঠির কথা পাওয়ার কথা স্বীকার করেছেন সৌরভ৷ প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক জানান, শনিবারই বাড়িতে মৃত্যুর হুমকি দেওয়া চিঠিটা পেয়েছি৷ পুলিশকে গোটা ঘটনার কথা জানিয়েছি৷ এরপর মেদিনীপুর যাব কি না, এখনও ঠিক করিনি৷

Former India captain @SGanguly99 receives “threat letter” from anonymous source asking him not attend a programme in Medinipur. pic.twitter.com/nkWQB2PToY

— Press Trust of India (@PTI_News) January 9, 2017