OMG! অনলাইনে ফাঁস বাহুবলী ২-এর দৃশ্য!

সংবাদ প্রতিদিন ডিজিটাল ডেস্ক: মাঝে আর মাত্র একটা দিন। তারপরই শুক্রবার মিলবে বহু প্রতিক্ষীত সেই প্রশ্নের উত্তর। কাটাপ্পা কেন মেরেছিলেন বাহুবলীকে? কৌতূহলি দর্শক ইতিমধ্যেই টিকিট কিনতে শুরু করে দিয়েছেন। টিকিটের চাহিদাও তুঙ্গে। দক্ষিণ ভারতে তো প্রথম সপ্তাহের টিকিট প্রায় শেষ। পশ্চিমবঙ্গে প্রায় ৯৯ শতাংশ সিনেমা হলে মুক্তি পাবে ছবিটি। কিন্তু তার আগেই বিপাকে পড়ল ‘বাহুবলী: দ্য কনক্ল্যুশন।’ অনলাইনে ফাঁস হয়ে গেল ছবির দৃশ্য।

একটি রিপোর্ট থেকে জানা গিয়েছে, কোনও একটি প্রিভিউ শো থেকে ভিডিওটি ফাঁস হয়ে যায়। এবং মুহূর্তের মধ্যে তা সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরালও হয়ে গিয়েছে। ভিডিওর বেশ কিছু প্রিন্ট শটও ধরা পড়েছে। তবে অনলাইনে যে লিঙ্কে ভিডিওটি দেখা যাচ্ছিল, এখন সেটি ডিলিট করে দেওয়া হয়েছে। যদিও গোটা বিষয়টি ভিত্তিহীন বলে দাবি করেছেন ছবির প্রযোজক। টুইট করে তিনি জানান, দেশের বেশ কিছু সেন্সর বোর্ডগুলিতেই শুধুমাত্র ছবির স্ক্রিনিং হয়েছে। এছাড়া ছবিটি আর কোথাও দেখানো হয়নি। ফলে কোনও প্রিমিয়ার থেকে ফাঁস হওয়ার প্রশ্নই উঠছে না।

Except for screening to various “censor boards” in different countries, there have been no screenings of @BaahubaliMovie 2 till now anywhere

