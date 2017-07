জানেন, একসময় GST-র বিরোধিতায় কী বলেছিলেন মোদি?

সংবাদ প্রতিদিন ডিজিটাল ডেস্ক: আর মাত্র কয়েক ঘন্টার অপেক্ষা। তারপরই মধ্যরাত থেকে গোটা দেশে চালু হয়ে যাবে পন্য ও পরিষেবা কর বা জিএসটি। নোট বাতিলের পর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির একটি স্বপ্নের প্রকল্প। কিন্তু তিনিই একসময় এই জিএসটি চালু করার ঘোরতর বিপক্ষে ছিলেন। অবাক লাগছে তাই না? কিন্তু এটাই সত্যি। আজ থেকে বেশ কয়েক বছর আগের কথা। তখন আঞ্চলিক রাজনীতিতেই সীমাবদ্ধ ছিলেন মোদি। গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালীন ইউপিএ সরকারের এই জিএসটি চালু করার বিরোধিতা করেছিলেন তিনি। বলেছিলেন, জিএসটি কখনওই সফল হবে না। এবং গোটা দেশে জিএসটি চালু করা একপ্রকার অসম্ভব বলে মন্তব্য করেছিলেন মোদি। প্রায় বহুবছর আগের একটি ভিডিও টুইট করে জিএসটি চালু হওয়ার দিনই বাজার গরম করতে চেয়েছে কংগ্রেস। শুক্রবার মধ্যরাতের জিএসটি বৈঠক তারা আগেই বয়কট করেছে। কিন্তু বিরোধিতার পথ থেকে তারা যে সরবে না তা প্রমাণ করল এই টুইট।

This is what Modi ji & the BJP really think of GST #GSTTamasha pic.twitter.com/WyXMEEwOv5

Modi ji how quickly you forget your own words. Why are you rolling out GST without developing the proper infrastructure #GSTTamasha pic.twitter.com/5urSMepFN3

— INC India (@INCIndia) June 30, 2017