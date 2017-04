সরকারি অনুষ্ঠানে নিষিদ্ধ হোক মাংস, আর্জি পেটা-র

সংবাদ প্রতিদিন ডিজিটাল ডেস্ক: সরকারি অনুষ্ঠানে নিষিদ্ধ করা হোক মাংস৷ এমনটাই দাবি তুলল পিপল ফর এথিক্যাল ট্রিটমেন্ট অফ অ্যানিমালস বা পেটা৷ এই আবেদন জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির দ্বারস্থ হয়েছে সংস্থাটি৷

সম্প্রতি জার্মানিতে এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে৷ সে দেশের পরিবেশ মন্ত্রকের তরফে সরকারি সব অনুষ্ঠানে নিষিদ্ধ করা হয়েছে মাংস৷ সেই মডেলকে সামনে রেখেই দেশেও এর বাস্তবায়নের আবেদন পেটা-র৷ শুধু মাংসই নয়, এই তালিকায় থাকবে ডিম, মাখন, চিজের মতোও খাদ্যবস্তুও৷ অর্থাৎ যে সমস্ত খাবার প্রাণীদের থেকে পাওয়া যায় তা যেন সরকারি অনুষ্ঠানে পরিবেশন না করা হয়, আবেদন এমনটাই৷ প্রধানমন্ত্রী নিজে অবশ্য মাংস বা অন্যান্য আমিষ খাবার খান না৷ সেই মডেল যেন সরকারও অনুসরণ করে, পেটার ইচ্ছে এরকমই৷

অবশ্য স্রেফ ইচ্ছের বশেই যে আবেদন করা হয়েছে এমনটা নয়৷ এর পিছনে নির্দিষ্ট যুক্তিও আছে৷ প্রাণীজাত খাবার পাওয়ার ক্ষেত্রে বিপুল পরিমাণে গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গত হয়৷ তাছাড়া জল ও ভূমিরও ব্যবহার হয় যথেচ্ছহারে৷ ফলে এই ধরনের খাবার তৈরিতে পরিবেশের ক্ষতির পরিমাণও কম নয়৷ সে কথা মাথায় রেখেই এই আবেদন করা হয়েছে৷ পরিবেশ রক্ষায় ভারত গোটা বিশ্বে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে চলেছে৷ সেই প্রেক্ষিতেই যদি এই মডেল অনুসরণ করা হয়, তবে গোটা বিশ্বের কাছে তা নমুনাস্বরূপ হবে বলেই বিশ্বাস পেটা-র৷

পরিবেশ রক্ষায় নিরামিশাষি আহারের গুরুত্বের কথা স্বীকার করেছে রাষ্ট্রসংঘও৷ দেশের গবাদি পশুর তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা যাচ্ছে, মাংস ও দুধের জন্য যে পরিমাণ পশুপালন হয়, তাতে ব্যাপক পরিমাণে মিথেন গ্যাস নির্গত হয়৷ বিশ্ব উষ্ণায়নের ক্ষেত্রে যা অন্যতম ভূমিকা পালন করে৷ এছাড়া পশুদের প্রতি অবিচার তো আছেই৷ জন্ম হওয়া মাত্রই দুধের কারণে বাছুরকে তার মায়ের থেকে আলাদা করে দেওয়া হয়৷ জীবন্ত অবস্থাতেই মুরগি, মাছ কাটা হয়৷ শূকর হত্যার পদ্ধতি তো আরও ভয়নাক৷ পরিবেশ ও পশুদের প্রতি নির্যাতন বন্ধ- দুই দিক মাথায় রেখেই প্রধানমন্ত্রীর কাছে এই গুরুত্বপূর্ণ আর্জি পেশ করেছে পেটা৷

PETA India writes to PM Narendra Modi, wants animal-derived foods to not be served at Government functions pic.twitter.com/FEdKVMnoKx

— ANI (@ANI_news) April 24, 2017