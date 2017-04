লন্ডনে স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের হাতে গ্রেপ্তার বিজয় মালিয়া

সংবাদ প্রতিদিন ডিজিটাল ডেস্ক: বহু চাপানউতোরের পর অবশেষে গ্রেপ্তার লিকার ব্যারন বিজয় মালিয়া। দীর্ঘদিন ধরে দেশের বাইরে ছিলেন তিনি। শেষপর্যন্ত তাঁকে গ্রেপ্তার করল স্কটল্যান্ড ইয়ার্ড। গ্রেপ্তারের পর আজই তাঁকে লন্ডনের ওয়েস্টমিনস্টার আদালতে হাজির করা হবে বলে জানা গিয়েছে। তাঁকে ভারতের হাতে প্রত্যর্পণ করা হবে কি না তা এখনও জানা যায়নি। বহু ঋণখেলাপি এবং প্রতারণার মতো অভিযোগ ছিল মালিয়ার উপর। তাঁকে একাধিকবার সমন পাঠানো হলেও তিনি দেশে ফেরেননি। শেষপর্যন্ত তাঁর বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি হয়।

Vijay Mallya has been arrested in London, and will be produced in Court today pic.twitter.com/1e9AK8Xbnl

— ANI (@ANI_news) April 18, 2017