প্রয়াত প্রখ্যাত অভিনেতা বিনোদ খান্না

সংবাদ প্রতিদিন ডিজিটাল ডেস্ক: ৭০ বছর বয়সে চলে গেলেন বলিউড অভিনেতা বিনোদ খান্না। দীর্ঘদিন ধরে ক্যান্সারে ভুগছিলেন তিনি। মুম্বইয়ের গিরগাম এলাকার এইচএন রিলায়েন্স ফাউনডেশন অ্যান্ড রিসার্চ সেন্টারে ভর্তি ছিলেন তিনি। আজ সকালে সেখানেই জীবনাবসান হয় তাঁর। জনপ্রিয় এই বলিউড তারকার মৃত্যুর খবরে শোকের ছায়া নেমে আসে চলচ্চিত্র মহলে। টুইটারে একের পর এক শোকবার্তা আসতে শুরু করেছে।

Very sad to hear about Vinod Khannaji. A decent man and a star till the very end. My condolences to his family.

