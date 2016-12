বড়দিনের উৎসবে যোগ দেবেন না রানি দ্বিতীয় এলিজাবেথ

সংবাদ প্রতিদিন ডিজিটাল ডেস্ক: বড়দিনের বিশেষ অনুষ্ঠানে যোগ দেবেন না রানি দ্বিতীয় এলিজাবেথ৷ বাকিংহ্যাম প্যালেস সূত্রে এমনটাই জানানো হয়েছে রবিবার৷ প্রথামাফিক, ব্রিটিশ রাজ পরিবার কর্তৃক সেন্ট মেরি ম্যাগডালিন চার্চে এদিন বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়৷

সূত্রের খবর, অত্যাধিক ঠান্ডা লাগায় রানি দ্বিতীয় এলিজাবেথ এবারের অনুষ্ঠানে যোগ দেবেন না৷ সিএনএন সূত্রে বাকিংহ্যাম প্যালেসকে উদ্ধৃত করে জানানো হয়েছে, ‘সানড্রিংহামে চার্চের বিশেষ অনুষ্ঠানে যোগ দেবেন না রানি৷ তাঁর অত্যাধিক ঠান্ডা লেগেছে, চিকিৎসকরা তাঁকে বাড়ির ভিতরে থাকার পরামর্শ দিয়েছেন৷” এই প্রথমবার ব্রিটেনের রানি রাজকীয় বড়দিনের অনুষ্ঠানে যোগ দিলেন না৷ ১৯৮৮ থেকে ওই অনুষ্ঠানে যোগদান করে আসছেন তিনি৷

