স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের ওয়েবসাইট হ্যাক? মানতে নারাজ আধিকারিকরা

সংবাদ প্রতিদিন ডিজিটাল ডেস্ক: কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের ওয়েবসাইট রবিবার বেশ কয়েক ঘন্টা বন্ধ থাকল। এই ঘটনাকে ঘিরে এদিন জল্পনা ছড়াল, তবে কি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের ওয়েবসাইটটি ‘হ্যাক’ করা হয়েছে? আধিকারিকরা অবশ্য এই জল্পনা উড়িয়ে দিয়েছেন। ওয়েবসাইটটি রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বে থাকা ন্যাশনাল ইনফরমেটিকস সেন্টার বা এনআইসি জানিয়েছে, গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে।

Ministry of Home Affairs ( #MHA ) website #hacked , prompting authorities to temporarily block it: officials.

সংবাদ সংস্থা পিটিআইয়ের একটি টুইট ঘিরে জল্পনার সূত্রপাত। এদিন দুপুর সাড়ে বারোটা নাগাদ টুইট করে পিটিআই জানায়, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের ওয়েবসাইট হ্যাক হয়েছে। আধিকারিকরা ওয়েবসাইটটির উপর নিয়ন্ত্রণ ফিরিয়ে আনতে চেষ্টা করছেন। যদিও এ বিষয়ে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রাজনাথ সিং কোনও মন্তব্য করেননি। সূত্রের খবর, ওয়েবসাইটটি সাময়িকভাবে স্তব্ধ করে দেওয়া হয়েছে। সেটি ফিরিয়ে আনার কাজ চলছে জোর কদমে।

Officials are working on MHA’s website, it has been temporarily blocked for now: MHA

