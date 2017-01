ধোনির অবাক করা সিদ্ধান্তে ঠাট্টার পাত্র হলেন যোগরাজ সিং

সংবাদ প্রতিদিন ডিজিটাল ডেস্ক: ভারতীয় ক্রিকেটে শেষ হল এক অধ্যায়৷ সীমিত ওভারের ক্রিকেটে ভারতের অধিনায়কত্ব ছাড়লেন মহেন্দ্র সিংহ ধোনি৷ সমস্ত ক্রীড়াজগৎ যখন তাঁর এই আকস্মিক সিদ্ধান্তে হতাশ এবং অবাক, তখন নাকি একজন ব্যক্তি দারুন খুশি৷ সোশ্যাল মিডিয়ায় একের পর এক টুইটে এমনই বলা হচ্ছে৷ তিনি আর কেউ নন খোদ যুবরাজের সিংয়ের বাবা প্রাক্তন ক্রিকেটার যোগরাজ সিং।

Yograj Singh’s facebook status: Feeling happy… with Yuraj and Gambhir… 😀😀#Dhoni . — Howling Dove (@infinite_zeero) January 4, 2017

Yograj singh: sunti ho bahu ke Ghar me pair acche hai… Aate hi dekho Dhoni ki captaincy kha gayi — Ashwini singh Rajput (@ashwinikumar10) January 5, 2017

LOL! MS #Dhoni steps down as Team India captain but Yograj Singh trends on Twitter. 😂

Captain ODI and T20I Indian Cricket Team #Mahi #Kohli — Vivek Srivastava🇮🇳 (@VK_SHREEVASTAVA) January 4, 2017

Yograj Singh is sincerely out of job now. — Tanu Roy (@amtanuroy) January 4, 2017