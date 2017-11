স্টেশন পরিদর্শনে গিয়ে ষাঁড়ের তাড়া খেলেন ‘ড্রিম গার্ল’ হেমা মালিনী

সংবাদ প্রতিদিন ডিজিটাল ডেস্ক: গিয়েছিলেন ‘সারপ্রাইজ ভিজিট’ দিতে। কিন্তু তার পরিণাম যে এমন হবে তা বোধহয় ‘ড্রিম গার্ল’ হেমা মালিনির পক্ষে স্বপ্নেও ভাবা সম্ভব ছিল না। ভরা স্টেশনে তাঁর পিছনেই পড়ে গেল আস্ত এক ষাঁড়। এত লোক থাকতে তাঁকেই আক্রমণ করে বসল। বুধবার মথুরা স্টেশনে কী কাণ্ডটাই না হয়েছিল, দেখুন সেই ভিডিও।

#WATCH: A bull strayed into premises of Mathura Railway Station while BJP MP Hema Malini was there to conduct a surprise inspection. pic.twitter.com/PuE0RFvGQ9

— ANI UP (@ANINewsUP) November 1, 2017