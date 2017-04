সুকমায় ফের মাওবাদী হামলা, মৃত্যু ১১ জন সিআরপিএফ জওয়ানের

সংবাদ প্রতিদিন ডিজিটাল ডেস্ক: ছত্তিশগড়ের সুকমা জেলায় সিআরপিএফ জওয়ানদের ওপর ফের মাওবাদী হামলা। এখনও অবধি ১১ জন আধাসেনার মৃত্যুর খবর পাওয়া গিয়েছে।আহত আরও ৭ জন জওয়ান। এর মধ্যে চারজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। জওয়ানদের প্রত্যেকেই সিআরপিএফের ৭৪ ব্যাটেলিয়নে কর্মরত।

ছত্তিশগড়ের দক্ষিণ বস্তারের বুরকাপাল-চিন্তাগুফা এলাকাটি মাওবাদীদের আঁতুরঘর। সোমবার দুপুরে সেখানেই টহল দিচ্ছিল সিআরপিএফের ৭৪ ব্যাটেলিয়নের জওয়ানরা। ঠিক ১২টা ২৫ নাগাদ হঠাৎই জওয়ানদের লক্ষ্য করে অতর্কিতে গুলি চালাতে শুরু করে মাওবাদীরা। ঘটনাস্থলেই শহিদ হন ১১ জন জওয়ান। আহত হন ৭ জন। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে বিশাল পুলিশ ও নিরাপত্তাবাহিনী। ঘিরে ফেলা হয় গোটা এলাকা। ইতিমধ্যে মাওবাদীদের খোঁজে শুরু হয়েছে তল্লাশি। আহত জওয়ানদের উদ্ধার করে নিয়ে যাওয়া হয়েছে হাসপাতালে। ছত্তিশগড়ের মুখ্যমন্ত্রী ইতিমধ্যে জরুরি বৈঠক ডেকেছেন।

#UPDATE : Seven CRPF personnel injured, four critical in an encounter with Naxals in Chhattisgarh’s Sukma.

Chhattisgarh CM calls emergency meeting later today after 11 CRPF personnel lost their lives in an encounter with Naxals in Sukma

— ANI (@ANI_news) April 24, 2017