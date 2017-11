রামদেবের উপস্থিতিতে রেকর্ডের তাগিদে তৈরি হল ৮০০ কেজি খিচুড়ি

সংবাদ প্রতিদিন ডিজিটাল ডেস্ক: সামনে সাজানো মঞ্চ। তার উপরেই রাখা বিশাল পাত্র। টগবগিয়ে ফুটছে খিচুড়ি। ৮০০ কেজি খিচুড়ি একসঙ্গে রান্না হচ্ছে। দিল্লির ওয়ার্ল্ড ফুড ইন্ডিয়া ফেয়ার-এ এই বিরল দৃশ্যের সাক্ষী হলেন উপস্থিত দর্শকরা। আর খিচুড়িতে ফোড়ন দিলেন বাবা রামদেব। দেখুন সেই আয়োজনের ভিডিও –

The world-record attempt of making #Khichdi in the 1000-lt wok underway at the #WorldIndiaFood @htdelhi @htTweets pic.twitter.com/qMtK7jYv9o

— Gulam Jeelani (@jeelanikash) 4 November 2017